〈5G商機〉日本完成首次5G搭配4K監視系統測試

日本國際電氣通信基礎技術研究所 (Advanced Telecommunications Research Institute International，ATR) 與京濱急行電鐵 (9006-JP)、Panasonic(6752-JP)、KDDI(9433-JP)，以及早稻田大學，於 1 月 10 日宣布，成功利用 5G 還有 4K 監視攝影機，完成新的保全系統驗證實驗。透過 5G 的高速通訊技術，即時對 4K 監視攝影機所拍攝到的高畫質影像進行辨識，找出可疑物品。

這項驗證實驗於 2018 年 11 月 21 日 - 12 月 21 日，在京濱急行電鐵的羽田機場國際線航廈站進行。由於 5G 的高速數據傳送特性，可以進行大量數據的傳遞。讓 4K 的高畫質影像得以即時傳送，並進行收集與分析，提早發現危險。也可望透過高畫質影像，向觀光客提供觀光上的資訊等情報，讓車站成為一個更安全、也更令人放心的地方。

5G (圖：AFP)

此次的驗證實驗，在京濱急行電鐵的羽田機場國際線航廈站的往東京方向月台進行。由 KDDI 設置基地台，Panasonic 提供 4K 圖像解析方案，早稻田大學負責巡邏機器人的開發。5G 使用的是 28GHz 頻段，並利用 5G 平板電腦來進行下列實驗：

將設置在車站月台的 4K 攝影機影像，還有月台上巡邏機器人的攝影機所取得之 4K 影像，透過 5G 傳送到監視器或者 VR 頭戴裝置上。 5G 所傳送的 4K 影像在伺服器上進行收集與分析，藉此找出以往 2K 影像所不能辨識出的刀具等危險物品，並指派巡邏機器人前往處理。 利用 5G 平板進行同時翻譯，並播放 4K 畫質的觀光介紹影片。

驗證試驗使用三星的 E2E 解決方案 (End to End Solution)，也是日本政府總務省的技術試驗事務在 5G 總合驗證試驗的一環。