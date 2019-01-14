〈5G商機〉日本完成首次5G搭配4K監視系統測試

日本國際電氣通信基礎技術研究所 (Advanced Telecommunications Research Institute International，ATR) 與京濱急行電鐵 (9006-JP)、Panasonic(6752-JP)、KDDI(9433-JP)，以及早稻田大學，於 1 月 10 日宣布，成功利用 5G 還有 4K 監視攝影機，完成新的保全系統驗證實驗。透過 5G 的高速通訊技術，即時對 4K 監視攝影機所拍攝到的高畫質影像進行辨識，找出可疑物品。
這項驗證實驗於 2018 年 11 月 21 日 - 12 月 21 日，在京濱急行電鐵的羽田機場國際線航廈站進行。由於 5G 的高速數據傳送特性，可以進行大量數據的傳遞。讓 4K 的高畫質影像得以即時傳送，並進行收集與分析，提早發現危險。也可望透過高畫質影像，向觀光客提供觀光上的資訊等情報，讓車站成為一個更安全、也更令人放心的地方。
此次的驗證實驗，在京濱急行電鐵的羽田機場國際線航廈站的往東京方向月台進行。由 KDDI 設置基地台，Panasonic 提供 4K 圖像解析方案，早稻田大學負責巡邏機器人的開發。5G 使用的是 28GHz 頻段，並利用 5G 平板電腦來進行下列實驗：
- 將設置在車站月台的 4K 攝影機影像，還有月台上巡邏機器人的攝影機所取得之 4K 影像，透過 5G 傳送到監視器或者 VR 頭戴裝置上。
- 5G 所傳送的 4K 影像在伺服器上進行收集與分析，藉此找出以往 2K 影像所不能辨識出的刀具等危險物品，並指派巡邏機器人前往處理。
- 利用 5G 平板進行同時翻譯，並播放 4K 畫質的觀光介紹影片。
驗證試驗使用三星的 E2E 解決方案 (End to End Solution)，也是日本政府總務省的技術試驗事務在 5G 總合驗證試驗的一環。