〈CES 2019〉豐田汽車將展出最新自駕車測試平台 TRI-P4

豐田汽車 (7203-JP) 旗下 Toyota Research Institute, Inc.(以下簡稱 TRI) 日前表示，該公司新型自駕實驗車平台「TRI-P4」(以下簡稱 P4)，將於美國時間 1 月 7 日開始的 CES 2019 上展出。

P4 是以第 5 代的 Lexus LS 500h 作為基本架構，高度安全駕駛支援系統「Guardian」及自動駕駛系統「Chauffeur」的研發，將在這個平台上同時展開。預計 2019 年春天加入自駕測試行列。

TRI-P4 (圖：翻攝自 TOYOTA 官網)

TRI 負責自駕技術的資深副總裁 Ryan Eustice 表示，「我們在 Chauffeur 自動駕駛系統的開發上，聚焦在所有情況下的自駕完全自動化，即使是在沒有駕駛人，或是在有所限制的駕駛環境下也是。另一方面，高度安全駕駛支援系統「Guardian」的設計理念，在於補強人們的駕駛能力，而非取代駕駛人的角色。相信新的 P4 實驗平台在 2019 年春天加入測試車隊陣容後，會加速「Guardian」及「Chauffeur」的研發速度」。

P4 實驗車活用 LS 的新底盤及轉向系統操控技術，使得自駕車更加敏捷且反應迅速，在行駛上也更為順暢。

在新的 P4 平台上，新加裝了兩支攝影機，除了可以增強兩側的辨識性能外；針對自駕車，在前後也新增兩台專門設計的影像感測器。

TRI-P4 (圖：翻攝自 TOYOTA 官網)

雷達系統針對車輛週遭的近距離偵測作了最佳調校。擁有 8 顆光電偵測頭的光達，除了承襲上一代測試平台「Platform 3.0」的設計，在造型上也溶入了 LS 的外型設計。

TRI-P4 (圖：翻攝自 TOYOTA 官網)

P4 也比上一代的 Platform 3.0 更聰明，擁有更強大的運算性能，以及更高度的機械學習能力。所有電腦系統所消耗的電力，都來自油電混合車上的鋰電池。12 伏特的電瓶只用於備援上。

直立在後座椅背後方的行車電腦，是自駕系統的頭腦。後行李廂依然保有放置行李的空間。當要接觸行車電腦內部時，只要打開電腦的外殼即可。

TRI-P4 (圖：翻攝自 TOYOTA 官網)

P4 的外型設計，由位在密西根州 Ann Arbor 的 CALTY Design Research 所操刀。資深首席設計師 Scott Roller 表示，「我們作了整體分析將自駕系統所使用的組件與新款 LS 的造型一體化。受到些許科幻片的啟發，得到的結果是這個具有流動感與先進科技感的外表，且又兼具了功能性」。

TRI-P4 (圖：翻攝自 TOYOTA 官網)

P4 實驗車的製作將於 2019 年春天，由位在密西根州 York Township 的 TMNA R&D's 原型車開發中心展開。

2019 年 1 月 7 日下午 1 點 (美國太平洋標準時間)，P4 將會在豐田汽車的 CES 媒體記者會上對外亮相。TRI 的 Dr. Gill Pratt CEO 將在會上向外界展示近期的 Guardian 自駕系統研發成果。