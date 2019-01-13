亞馬遜野心勃勃放眼雲端遊戲市場 但微軟早已搶占先機

亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 和谷歌 (GOOG-US) 正面臨著一場激烈的競爭，戰場不在實體而在雲端。它們正在雲端計算的一個非常另類市場展開競爭：遊戲。

微軟長期以來一直是遊戲強權，在 2000 年推出 Xbox 遊戲機。在擴大遊戲方式和地點方面，微軟在 10 月表示將在今年開始測試雲端遊戲產品。其 xCloud 計畫將適用於行動設備。去年 1 月該公司收購了為遊戲開發商提供雲端基礎工具的新創公司 PlayFab。

亞馬遜對其在這塊市場的野心保持沉默。但《The Information》報導，該公司已與出版商就 2020 年推出新服務發布遊戲進行對話。該項目將建立在之前支持遊戲開發商的努力基礎之上。

與此同時，谷歌已經開始對特定用戶測試名為 Project Stream 的雲端遊戲服務。

這是三家大型美國網路龍頭企業的最新動作，這些公司將其科技用於讓客戶不再自行計算和儲存，可以在不依賴昂貴硬體的情況下完成更多工作。

但這些企業立足點並非平等。在遊戲方面，微軟擁有主場優勢。

「亞馬遜不是一家遊戲公司，谷歌也不是。索尼是一家遊戲公司，但它沒有雲端服務。」雲端遊戲公司 OnLive 前 CEO Steve Perlman 說，「市場上只有微軟兩者兼具。」

Perlman 了解這個市場帶來的挑戰。他在 2007 年創立 OnLive，最終在 2015 年將資產出售給索尼，當年索尼宣布推出遊戲串流媒體服務 PlayStation Now。在他職業生涯的早期，帕爾曼將 WebTV 出售給微軟，該團隊的一些成員後來在微軟的 Xbox 360 控制台上工作。

當 Perlman 十多年前跨入遊戲串流媒體時，可以透過連接遠距服務器來玩遊戲，但它從未進入大眾市場。當時蘋果 (AAPL-US) 和谷歌還沒有成為擁有 App 商店的主要行動大咖，而且出版商也沒有專注於為雲端開發遊戲。

儘管如此，該技術確實吸引了一些用戶。Perlman 表示，即使在某些高性能競爭遊戲場景中可能存在遞延，OnLive 在測試後，發現人們通常無法分辨遊戲是在遠端運行還是在本機上操作。

他說，當時微軟對遊戲機銷售更感興趣。

Perlman 說：「我們與他們討論過一些關於雲端遊戲的問題」。「但它們無意於此。」

不過如今的世界完全不同。微軟現在「主要業務在雲端」，他說，除與 Activision Blizzard (ATVI-US)、Electronic Arts (EA-US) 和 Take Two Interactive (TTWO-US) 等遊戲公司建立合作關係外，該公司還對雲端基礎架構進行了大量投資。

他說，「至少在理論上，我認為微軟可以做到。」