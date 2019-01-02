時隔16年後 微軟重奪「美股市值王」寶座

微軟 Microsoft (MSFT-US) 去年雖然沒有太多頭版新聞，但它仍然默默的成功奪回了一個自 2002 年即失守的頭銜：全美市值最高的上市公司。

儘管微軟的產品沒有像蘋果 (AAPL-US) 那樣的引人注目，但在執行長 Satya Nadella 的多年轉型後，該公司在 2018 年仍以均衡的方式向前發展，在 2018 年美股封關之 後，成為美股市值最高之公司。

Nadella 近年來把微軟的優先計劃放在雲端運算和跨平台服務，並不再強調 Windows 操作系統。雖然微軟去年第四季亦遭遇廣泛的市場拋售，第四季共下跌了 11%。然而，微軟股價跌幅仍遠低於其他 FAANG 公司，如亞馬遜 (AMZN-US) 第四季度下跌了約 25%，而蘋果則下跌了 30%。

整體 2018 全年來說，微軟股價上漲了近 19%。它是今年道瓊斯指數的 5 大股。截至 2018 年底，微軟的市值為 7779 億美元，截至封關日微軟股價為每股 101.57 美元。

微軟股價趨勢圖

微軟於 6 月收購的軟體開發共享平台 GitHub，也僅次於 LinkedIn 和 Skype 的併購，廣泛受到市場好評。

Piper Jaffray 分析師 Alex Zukin 認為，微軟「收購資產的理由是吸引人的，開發人員的心靈共享和份額至關重要」。微軟認為，在數位化轉型時代，軟體開發人員將擁有超大的發言權，這是此次收購的最重要原因，同時，微軟也認為他們可以推動增加 GitHub 的貨幣兌現化。

與此同時，遊戲電玩事業群成為了微軟另一個價值百億美元的業務，LinkedIn 人事社群媒體業務也翻了一倍，現在年收入超過 50 億美元。Surface 硬體收入也接近 50 億美元大關。

更搶眼的是，Azure 公共雲端繼續從雲端市場搶得市占率，並從 Gap (GPS-US) 和沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 等公司獲得新業務，據 Synergy Research 數據顯示，在去年第三季，微軟在雲端基礎設施服務市場上獲得的市占率，即超過亞馬遜、IBM、谷歌、或阿里巴巴 (BABA-US)。

Evercore ISI 分析師 Kirk Materne 也表示，「經過又一年強勁的相對表現，鑑於雲端產品組合的廣度，不斷增長的營收基數，預期微軟仍然有能力繼續在未來 3 年至 5 年內，實現穩定的收入增長和獲利增長」。