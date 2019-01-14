高盛：多頭留意！今年美股獲利成長可能只有3%

高盛 (GS-US) 預測，2019 年美獲利成長可能會非常令人失望，建議客戶避開那些搭上強勁經濟成長順風車的企業。

在週末向客戶發表的研究報告中，高盛提出了一個讓多頭投資人擔心的預測，並警告，幾家大型消費品牌的財報正在逐漸可能在獲利方面發出警告。

高盛首席股票策略師 David Kostin 寫道：「蘋果 (AAPL-US) 和梅西百貨 (M-US) 等幾家著名企業的弱勢展望強化了對標準普爾 500 指數獲利成長的關注。」

他說，「在 2018 年的大部分時間裡，獲利一直是美股最明顯的亮點之一，但一些投資人現在質疑獲利能否在 2019 年繼續成長。」

第 4 季財報季即將開始。在塵埃落定後，2018 年的總獲利成長將達到驚人的 22%，高盛估計主受減稅的影響。但這已是過去式：在即將到來的財報季，企業的展望可能會謹慎，並反映出對今年經濟成長放緩的擔憂。

目前，高盛的「最壞預估」是標準普爾 500 指數企業 2019 年的獲利成長 6%。但這個數字成立的前提是假設經濟成長速度快於高盛本身經濟學家認為確定會實現的結果。

報告指出，「近期宏觀經濟的疲軟可能導致我們對 2019 年每股獲利的潛在下行空間達到 5 美元，成為 168 美元。高盛的經濟團隊現在預測美國的年平均實際 GDP 成長率為 2.4%，較基本預期減少 20 個基點，全球 GDP 成長率 3.5%，較基本預期減少 30 個基點。」

總結而言：高盛表示，考慮到美元走強和油價下跌等其他因素，今年獲利成長可能僅為 3%。

投資人需要自問：只有 3% 的獲利成長是否足以讓股價繼續從第 4 季開始飆升。經過 2 週的上漲後，標準普爾 500 指數在 2019 年以來上漲了 3.6%。儘管零售商梅西百貨公司削減其獲利和銷售前景後，週四 (10 日) 出現了史上最糟的交易日，但股市走高。由於中國經濟疲軟，蘋果今年初預警稱全球 iPhone 銷量將下滑。

高盛向客戶發出信號指出，股市可能會在下週開始的財報季走跌，因為溫和的企業預測迫使分析師在今年剩餘時間內降低他們的數據。

隨著整體經濟和獲利成長預期放緩，高盛建議客戶避開「仰賴經濟成長的個股」，尤其是材料類股和工業類股。