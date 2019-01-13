花旗預警雷達顯示：牛市還沒完

知道何時進場買進以及何時棄牌絕非易事。但根據一個密切關注的早期預警系統，投資人不必擔心空頭是否會很快從冬眠中醒來。

在花旗追蹤的 18 項因素中，只有 3.5 個閃現賣出信號，與之前的熊市相比，2000 年有 17.5 個，2007 年有 13 個。

「目前我們感到安心，」花旗首席全球股票策略師 Robert Buckland 在報告中表示，「清單正在告訴我們逢低買進。當然，回報率會更低，波動性更高，但這個牛市還沒有走完。」

（圖: 花旗）

在上面這個表格中，與 2000 和 2007 類似的指標以紅色顯示，「幾乎到達」的指標用黃色，而那些安全的指標用白色。為了計算警告訊號的數量，紅色以一個標誌計算，而黃色只算一半。

今年自 2006 年以來最佳開年，在前 8 個交易日中，標準普爾 500 指數上漲超過 3%，道瓊工業平均指數上漲 2.6%，納斯達克躍升 5%。儘管如此，12 月的慘淡拋售讓許多投資人質疑市場目前的反彈是來真的還是海市蜃樓。

Buckland 表示，需要關注的兩個最重要的指標是殖利率曲線的形狀和投資級債券利差。

他表示，如果曲線趨於平緩且投資級債券利差擴大至 175 個基點以上，那麼投資人很可能「更不願意」逢低買入。

殖利率曲線，也就是 10 年期國債和 2 年期國債之間的殖利率差異，目前為 17 個基點，債券利差為 155 個基點。

該策略師還表達了對誇大的企業資產負債表和高獲利能力的擔憂。

儘管如此，目前估值比 9 月的市場高點更合理，MSCI AC 全球指數的尾隨本益比為 15 倍，低於歷史中位數 17，而周期性調整的本益比達到 22 倍，低於 23 的長期中位數。

市場和企業部門的情緒也暗示市場有更大的上行空間。

Buckland 表示，「我們將流入全球股票的金額作為反向指標。無法持續的高流入通常意味著股市高點無法持續。令人欣慰的是，近 3 年的資金流入量與市場資本總額的比例相差甚遠。」

與此同時，資本支出的成長速度仍然溫和，表明企業主管還沒有到處說大話。2018 年全球企業投資可能成長 8%，低於之前市場高峰時期的兩位數增長，而合併案和首次公開募股 (IPO) 則相對較低。

他認為，「謹慎的 CEO 動作令人安心。」