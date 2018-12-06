財務長慧眼獨具 遊戲業務每年為微軟帶進100億美元營收

自本世紀初以來，微軟 (MSFT-US) 一直從事遊戲業務。最後，從財務的角度來看，這項業務終於成為公司的重點。

微軟遊戲執行副總裁 Phil Spencer 在舊金山舉行的巴克萊全球科技、媒體和電訊會議上表示，「我們的財務長 Amy Hood 總喜歡告訴我她製作了一份電子列表，她認為這可能是一件好事，所以她會特別留心這項業務。」

如今，微軟已與亞馬遜 (AMZN-US) 和蘋果公司 (AAPL-US) 競逐全球市值最大的上市公司。它的 Xbox 遊戲機和線上服務的銷售，意味著微軟不需太過依賴其他產品像是 Windows、Office 和企業軟體的銷售收入。在截至 6 月 30 日的 2018 財年中，微軟的遊戲營收首次超過 100 億美元。

去年加入微軟高級主管行列的 Spencer 指出，該公司最近在遊戲方面的多項投資是基於之前以 25 億美元收購 Mojang，以及收購遊戲串流媒體公司 Beam 並更名為 Mixer。

他說，「我們去年一年就收購並開設了七家新的直屬工作室。如果沒有 CEO Satya Nadella 和財務長 Amy Hood 的大力支持，我們顯然不會有太大成果。」「我們理解到內容是我們正在努力構建的重要組成部分，而且來自公司的支持也很巨大。」

未來微軟的成長機會之一是雲端遊戲，這可能會使消費者設備的技術限制變得不再那麼重要，並使微軟的遊戲內容可以更普及。Spencer 大致說明了微軟雲端遊戲計劃 Project xCloud。

他說，「我們首先關注 Android 手機，因為全球有超過 10 億支 Android 手機，而且我們在平台上過去幾十年內原生建立的內容還未能完全普及。」

這項策略要靠過去微軟為 Android 提供更豐富功能的努力。但 Spencer 表示，Android 背後的谷歌 (GOOG-US) 已經開始通過其自有的 Project Stream 計劃推展雲端遊戲。而且與此同時，亞馬遜 (AMZN-US) 是雲端基礎設施市場的領導者，也擁有自己的遊戲部門。

他指出，「我們將擁有多種可與串流媒體配合使用的商業模式，但串流媒體與訂閱模式的連接非常有意義。」「你可以在音樂中看到它，也可以在影音中看到它。所以你可以試看看 Project xCloud 或者像是 Game Pass 這樣的東西，你可以看到它們的自然協同效應。」