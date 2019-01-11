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三大法人同站買方 共買超62億 這三檔股票獲外資連6買

內外資買盤齊力點火，三大法人今天同步站買方買超台股62億。(鉅亨網資料照)
內外資買盤齊力點火，三大法人今天同步站買方買超台股62億。(鉅亨網資料照)

台股今 (11) 日在內外資買盤齊力點火下，成功收復季線，加權指數終場上漲 38 點、收在 9759.4 點，成交量 938.18 億元，三大法人同步站在買方，外資買超 58.71 億元、投信與自營商分別買超 3.16 億元、0.62 億元，買超金額合計 62.49 億元。

台股今天開高走高，盤中雖一度叩關 9800 點，但因部分買盤縮手觀望，盤中狹幅震盪，但最後仍穩守 9700 點關卡。

外資今日持續買進特定標的個股，群創 (12,051 張)、元大金 (10,223 張) 與中鋼 (8,142 張) 連續 6 天獲得外資青睞，半導體龍頭台積電 (1,1842 張) 與深陷經營權紛爭的大同 (8,214 張) 同樣是外資著墨標的。

而去年獲利衰退富邦金與新光金則因外資調節股價震盪下修，新光金遭外資賣超 19,884 張，成今日外資賣超第一名個股，富邦金也遭外資賣超 5,846 張，另外包括富邦 VIX(-13,202 張)、欣興 (-8,974 張) 與宏達電 (-8255 張) 也是今日外資賣超標的。

投信部分，買超前五大個股分別為：元大滬深 300 正 2(2,222 張)、泰碩 (1,208 張)、亞泥 (1,104 張)、上海商銀 (1,084 張) 與大成鋼 (860 張)；賣超前五大個股則為：欣興 (-8,378 張)、南電 (-1,435 張)、長榮航 (-845 張)、南茂 (-679 張) 與裕隆 (-562 張)。

自營商買賣超標的則鎖定指數型股票，買超前五大分別為：元大 S&P 原油正 2(26,664 張)、元大台灣 50(3,648 張)、元大台灣 50 正 2(3,319 張)、元大滬深 300 正 2(3,300 張)、元大 S&P 石油 (2,769 張)；賣超標的分別為：富邦 VIX(25,668 張)、元大台灣 50 反 1(24,781 張)、富邦 NASDAQ 反 1(-4,234 張)、國泰台灣加權反 1(-2,046 張)、元大 S&P 原油反 1(-1,859 張)。
 

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