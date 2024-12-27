三大法人買超台股50億元 外資砸73.92億元加碼台積電

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-27 16:59

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台股今 (27) 日由大型權值股的台積電 (2330-TW) 主控盤面，收盤上漲 28.4 點，收盤指數報 23275.68 點，較昨日上漲 28.4 點 0.12%，成交值爲 2858.01 億元，三大法人合計買超 49.9 億元。其中，外資砸下 73.92 億元買超台積電個股。

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12 月 27 日集中市場，外資買超 54.75 億元，投信賣超 17.58 億元，自營商買超 12.72 億元，三大法人合計買超 49.9 億元。今天新台幣兌美元匯率以 32.720 元作收、貶值 2.4 分，成交金額 7.88 億美元。上午新台幣以 32.690 元開出，盤中最高 32.688 元，最低 32.750 元。

在期貨市場中，外資今天交易口數淨額爲多單 2059 口，未平倉合約口數淨額爲空單 36465 口。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，泰金寶 - DR、中信金、新光金、台積電、宏達電、國泰金、元大金、大同、遠東新、長榮鋼；賣超較多的個股爲，華新、華南金、長榮航、台新金、上海商銀、中鋼、長榮、慧洋 - KY、鴻海、裕民。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，群益證、華南金、裕民、慧洋 - KY、上海商銀、台新金、遠雄、國票金、億光、名軒；賣超較多的個股爲，長華 *、遠東新、中信金、長榮鋼、亞泥、華新、遠東銀、元大金、陽明、華固。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，華通、燿華、精成科、金寶、華南金、中信金、泰金寶 - DR、凱基金、台新金、大同；賣超較多的個股爲，友訊、陽明、華航、威盛、聯電、世紀鋼、華新、神達、和大、群創。