傳奇新手遊可望帶動Q1轉盈 春節後再推1款新作

遊戲研發商傳奇 (4994-TW) 受惠手遊新作《風之國度》表現亮眼，帶動去年 12 月營收創單月新高。展望本季，傳奇將參展 1 月底的台北國際電玩展，且參展規模相對往年來得大，將全力衝刺今年營運動能，再拉抬遊戲營收表現，預計農曆春節假期後，將推出 1 款 MMORPG 手遊新作。

傳奇自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發的日系療癒 MMORPG 手遊《風之國度》，去年第 3 季在中國推出，並於 12 月 5 日在台港澳雙平台同步推出，遊戲表現亮眼，成功衝上 iOS 與 Android 排行榜前兩名，推升去年 12 月營收月增逾 3.5 倍、年增逾 4 倍，達到 2.47 億元，創下單月營收新高。

法人表示，《風之國度》表現超乎預期，可望帶動傳奇 12 月單月轉盈，但由於傳奇 10 月與 11 月仍為虧損，而該款手遊 12 月行銷費用估為 1 億元，也將落在去年第 4 季，營運預期仍將虧損，今年第 1 季在該款手遊營收完整貢獻下，加上春節假期旺季加持，可望順利達到單季轉盈。

除中國與台港澳市場外，傳奇的《風之國度》今年可望進軍日本，由傳奇日本子公司負責營運，法人指出，由於日本遊戲市場較不傾向利用電視廣告行銷，預期該款手遊在日本推出的行銷費用將大幅減少，且日本遊戲市場表現相對穩定，預期將有助傳奇營運表現。

台北國際電玩展將於 1 月 24 日起登場，傳奇今年也將參展，且參展規模相對往年來得大，將全力衝刺今年營運動能，盼能藉由電玩展，再拉抬遊戲營收表現。傳奇規畫今年推出 4 款新作，預計農曆春節假期後，就會推出 1 款 MMORPG 手遊。

傳奇去年全年營收 10.46 億元，年增 21.48%。前 3 季稅後虧損 1.89 億元，較 2017 年同期虧損幅度縮小，每股虧損 1.71 元。