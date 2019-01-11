分析師：美股出現賣出信號 最糟的情況可能還未結束

美股從史上最糟的聖誕夜後，展開令人難以置信的大反彈，但一些市場技術分析師認為，這波反彈過後，可能還會重新跌至 12 月以來的低點。

本週三收盤後，美股瓊瓊指數及標普 500 指數，已經由 12 月 24 日的低點反彈 10%，只花了 9 個交易日，這在過去歷史上相當罕見。Bespoke Investment Group 數據顯示，二戰以來，股市在 3 個月內下挫逾 15%，然後在不到 10 個交易日內反彈 10% 的情況，僅有 12 次。

反彈還會持續多久？幾項技術指標顯示，美股可能已經呈現中期超賣狀況。

70% 以上個股反彈太快

Canaccord Genuit 首席市場策略師 Tony Dwyer 使用 MACD 指標，即「指數平滑異同移動平均線 (moving average convergence divergence)」，以衡量股市的動能。儘管 MACD 指標通常用於尋找個股的買入信號，但當大盤出現強勁的上漲動能時，它就來到相反的「賣出」信號，當指標過高，意味拋售或低迷的可能性很高。

Dwyer 表示，過去 10 天中，標普 500 指數成份股中有 71.1%，出現快速上漲勢頭，自 1990 年以來，此指數僅 5 次突破 70% 大關。而這 5 次，都發生在價格由低點快速反彈時，其中有 4 次，在出現這個現象後，標普 500 指數最終又跌破低點。

標普 500 指數近期大跌後又強彈

他強調，這也表明，未來美股很有可能再考驗去年 12 月的低點。

反彈過程成交量偏低

Sevens report 總裁 Tom Essaye 週四 (10 日) 也透過技術分析警告，中期內美股前景不妙。

Essaye 指出，需要特別注意之處，是美股這輪反彈的成交易相對低迷。標普期貨合約在聖誕節前兩週，有 2560 萬口交易，但最近兩週，成交量減至 1510 萬口，說明賣方的信心比買方強得多。

Essaye 認為，2560、2599 和 2651 點是關鍵阻力，這附近都有較大成交量。

另一方面，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 股票策略師 Mike Wilson，也重申對股市的悲觀預期。他認為，市場受創過重，要直線回升仍有較大阻力。此外，即使聯準會發表了更溫和的基調，但沒有撤回緊縮的基調，市場想重回 2600-2650 點依然困難重重。