總經局勢類似 市場多頭：美股可能重演2016年反彈行情

2018 年的大幅修正，讓美股投資人大失血，不過市場多頭認為，2016 年的行情有機會重演，當時在一段時間的拋售之後，牛市重新找回衝勁，並奮力再創歷史新高。

為何會與 2016 年相比？因為目前的市場變化，與 2015 年底及 2016 年初的情況非常類似。

ClearBridge Investments 投資策略師 Jeffrey Schulze 表示，在 2016 年，強勢美元不但扼殺了美國企業的獲利，也打擊了全球經濟，油價暴跌，然後聯準會正在準備結束量化寬鬆政策，並預定在 2016 年升息 4 次，而中國的經濟數據非常疲弱。各種情況反映在美股，標普 500 指數出現了史上最糟的開年。

不過到第一季末，情況就發生了變化。聯準會暗示暫停升息之下，美元開始走弱，那年最後僅 12 月升息一次。油價在觸底之後反彈，北京推出刺激經濟措施，鞏固了國內與全球增長局面。美股隨之反彈，標普 500 指數最終全年收漲 9.5%。

Schulze 等多頭認為，類似的情況可能重演。

由於 OPEC 及其盟國的減產，油價似乎找到了反彈的基礎。上週五聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表偏鴿言論，提振了市場情緒。中國也實施降準，還可能有進一步的刺激措施。

唯一在 2016 年未遭遇的問題，是美中貿易的緊張局勢。不過 Schulze 相信，這個情況仍是可控的。最重要的，是與 3 年前相同，目前市場雖低迷，但不至於伴隨經濟衰退。

ClearBridge 將市場下挫定義為「崩跌 (crashes)」和「回調 (pullbacks)」兩類。如果股市跌幅超過 20%，持續超過 1 年，則為崩跌；但拋售期間未及 1 年，跌幅在 15% 附近，僅是回調。

回顧市場過去表現，崩跌通常伴隨經濟衰退，可能性是未發生衰退的 2.5 倍。Schulze 說，這意味著投資人面臨的關鍵問題，其實是當前的市場低迷是否也伴隨著經濟衰退。