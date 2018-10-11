橙的攜手廈門正新及宇通客運 搶攻中國TPMS市場

橙的電子 (4554) 指出，看好中國新車標配 TPMS 系統的市場商機，與廈門正新輪胎共同聯手搶攻 AM 市場，亦擴大與更多品牌車廠包括宇通客車、北汽福田等的 OEM 及 OES 供應鏈合作機會，運用台灣及中國蘇州 2 個生產基地及全球多達 5 個營運據點，盼能增添業績。根據中國產業發展研究院的研究報告指出，全球 TPMS 市場規模在 2016 年底達近 76 億美元，預估將以年複合成長率(CAGR)6.7% 的速度成長至 2024 年，其中，亞太地區 TPMS 市場的 CAGR 則為 16%、明顯高於全球增速，凸顯中國政府於 2020 年起實施所有新車強制安裝 TPMS 系統要求，帶動中國 TPMS 系統市場需求快速提升，並預估至 2021 年中國汽車市場 TPMS 需求量將達 1.37 億顆，無疑創造相關供應商有利的發展環境。



橙的表示，日前公司已獲中國最大客車廠宇通客車通過一般客車款之兩輪型式的產品認證測試，預計第四季開始小量出貨，成功將橙的旗下 TPMS 產品自高端客車款往一般客車滲透，再者，橙的也已積極與廈門正新輪胎展開中國城市包括輪胎通路經銷通路等的合作機會，可望提升橙的在中國 TPMS 市場占有率，並對公司整體營運帶來正面的挹注。



橙的今年以來受惠於歐美地區 AM 客戶包括 SMP、MAK、Dorman 等的拉貨力道成長，前三季合併營收達 3.04 億元，年減 20.3%，雖第三季單季受到品牌車廠及歐洲地區年度暑休影響，致使主要客戶的拉貨力道出現短期減緩現象，9 月營收為 1957 萬元，年減 46%，月下滑 5.63%，成績表現不佳，但從前三季 AM 及 OEM 市場客戶的營收表現來看，AM 市場客戶的營收占比仍站穩 76.6% 的高水準。



橙的指出，期待接下來歐洲雪胎出貨旺季以及歐洲市場逐漸開始的替換 TPMS 需求、中國新車強制安裝 TPMS 系統前的 AM 市場加裝需求的陸續顯現，將帶動未來公司來自 AM 市場客戶的備貨力道逐步增溫。

