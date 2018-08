橙的Q2及上半年同步轉盈 單季每股賺0.29元

橙的電子 (4554) 公布第二季合併營收為 1.22 億元,營業利益 0.04 億元,新台幣匯率貶值而產生匯兌評價利益,稅後淨利為 0.06 億元,結束連兩季虧損,每股稅後盈餘 0.29 元;累計上半年每股盈餘 0.18 元,也較去年同期轉盈。橙的指出,第二季雖然大陸地區 OEM 市場客戶銷售表現較去年同期減緩,但歐美地區 AM 市場客戶單季營收明顯年增 23.28%,AM 市場客戶的營收比重自去年同期的 71.73% 拉升至 76.02%,尤其是歐美地區 AM 客戶,包括 SMP、MAK、Dorman、Reifen Gundlach 的營收有明顯成長,第二季整體營收仍能較上季成長近 5%,年減 5.49%。



在客戶及產品結構調整、降低費用等效益挹注,該公司整體毛利率較去年同期明顯增加 3 個百分點達 36% 的水準,營業利益率更順利由負轉正達 4%,加上新台幣匯率貶值而產生匯兌評價利益,單季轉為獲利,每股盈餘 0.29 元。累計上半年合併營收 2.38 億元,稅後淨利 0.04 億元,每股盈餘 0.18 元。



展望下半年,雖然第三季為汽車傳統產業淡季,但受惠於 TPMS 仍持續擴大市占率,有助於旗下業務拓展及事業版圖擴張持續精進。一方面,下半年起進入歐洲雪胎出貨旺季,加上歐洲、台灣兩地汰換 TPMS 系統加裝潮將陸續顯現等,在暑休後預期 AM 客戶將重啟拉貨動能。



橙的持續拓展事業版圖,除了透過 Orange Japan 與日本米其林 (MICHELIN) 輪胎、日本軟銀 (SoftBank) 三方合作的最新 TPMS 系統結合雲端大數據,已於 6 月正式在日本發表販售,將鎖定客運、運輸等相關業者進行推廣。其次,在大陸市場近期再獲大陸最大客車廠 - 宇通客車通過一般客車款兩輪型式的產品認證測試,預計第四季開始小量出貨。