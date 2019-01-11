梅努欽稱劉鶴有望本月赴美 暗示美中談判進展順利

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 週四 (10 日) 表示，預計中國國務院副總理劉鶴會在本月晚些時候，前往華盛頓進行更多的貿易談判，暗示美中在試圖達成協議以避免貿易戰前提下，繼續有所進展。

梅努欽週四在華盛頓告訴記者：「目前的計畫是，中國國務院副總理劉鶴很可能在本月晚些時候來美國，我希望政府關門不會有影響。」

梅努欽強調，雙方會持續會談，如同美方代表團到中國協商。

熟悉美中會談的人士週四表示，目前希望的情況是，劉鶴赴美與美國貿易代表 Robert Lighthizer 及梅努欽會談。

雙方本週在北京進行了副部級談判，談判結束後雙方代表都表示樂觀，因此也提振了全球市場的情緒。中國商務部發言人高峰表示，中美經貿團隊將按原定計畫推進磋商工作，但是對於時間則沒有提供更多訊息。

當被問及中國在強制技術轉讓、智慧財產、非關稅壁壘和網路攻擊等問題上的立場，高峰表示，這些問題是談判中很重要的一部分，也取得進展，不過他並未透露細節。

據熟悉談判的華盛頓人士指出，中國官員「禮貌地」聽取了美國的不滿，但回應美國人，有些問題是錯誤的，部分問題是誤解，但其他一些問題可以得到解決。

美國貿易代表辦公室週三表示，雙方官員討論了「實現貿易關係公平、互惠和平衡的方法」，並重點置於中國承諾購買，大量來自美國農業、能源、製造業及其他產品和服務。