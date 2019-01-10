聯準會官員陸續表態 鷹派主席：升息與否應多觀望

近期越來越多聯準會官員紛紛公開表態，認為在是否進一步升息的判斷上應更有耐心，就連立場偏鷹派的波士頓聯準會分行總裁 Eric Rosengren 也認為，在數據更清楚顯示經濟增長路線前，不應倉促決定升息或降息，聯準會應持續觀望。

然而 Rosengren 表示，整體金融市場對美國經濟的看法仍太過悲觀，相較人們從金融市場中的推論，美國實際上的經濟前景是樂觀的。

芝加哥聯準會總裁 Charles Evans 指出，目前缺乏足夠證據證明美國通貨膨脹高於央行所設定的 2% 標準，聯準會必須仔細評估數據進展來做出利率決策，並表示一旦下行風險退去，聯準會最終將會上調利率至 3%-3.25% 區間。

Evans 進一步估計，聯準會今年將會再升息 3 碼。

亞特蘭大、克里夫蘭與聖路易斯等分行總裁皆公開表態，認為聯準會須保持耐心態度，甚至必要時應停止升息。

而聯準會主席 Jerome Powell 在上週五 (4 日) 出席美國經濟協會年會時表示，聯準會將密切關注今年經濟情況，並於必要時迅速調整政策來支持經濟。

Powell 強調政策並不是預設的，若確定縮表是造成市場波動的主因，將會毫不猶豫地調整縮表，同時表示會對升息有耐心。

去年 12 月，美國聯準會無視總統川普的停止加息要求而持續上調利率，股市隨後進一步下跌，市場信心受到衝擊，導致美股創下經濟大蕭條以來表現最差的 12 月。

美國聯邦基金利率期貨交易市場估計，今年 3 月 Fed 升息的機率為 10% 左右，6 月和 9 月升息的機率不超過 25%，若以升息 25 個基點來計算，聯準會今年升息至少 1 次的機率不到 22%。