市場關注美中貿易談判後續 美股盤前道瓊期指跌逾130點

美中貿易談判於昨日結束，投資人持續關注後續發展，今 (10) 日美股盤前，三大指數期貨走跌，道瓊期指跌逾 130 點。

台北時間週四晚間 6 點，Investing.com 報價顯示，道瓊期指下跌 132 點 (0.55%)，標普 500 期指下跌 15.75 點 (0.61%)，那斯達克期指下跌 44.25 點 (0.67%)。

週四美股盤前，道瓊期指下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

「川習會」後首次美中貿易談判，於週三結束，較原定時間延長了 1 天；美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。

商務部認為，本次磋商為解決彼此關切的問題，奠定了基礎，雙方同意繼續保持密切聯繫。

但在兩國釋出更多細節、情勢明朗前，貿易戰仍使投資人面臨高度不確定性。

美國政府局部關門近 3 週，也令投資人感到憂慮，美國總統川普週三與參議院民主黨領袖 Chuck Schumer、眾議院議長 Nancy Pelosi 進行協商，卻不歡而散，關門僵局恐難化解。

川普甚至在推特發文，抱怨本次會談「根本是浪費時間」。

另一方面，聯準會 (Fed) 去年 12 月利率政策會議紀錄顯示，決策官員認為，在通膨壓力緩和、經濟前景仍有不確定性的情況下，對於升息一事，可以有點耐心。

不過，會議紀錄也指出，預期美國經濟會持續成長，通膨將受到抑制，Fed 有必要再升息數次。