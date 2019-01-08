貿易戰使美國受害 經濟學家：iPhone面臨中國消費者的「非正式抵制」

根據《彭博社》報導，投行美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 經濟學家認為，iPhone 正面臨中國消費者的「非正式抵制」，由此可見，貿易戰已對美國經濟造成傷害。

美銀美林經濟學家 Ethan Harris 和 Aditya Bhave 在一份報告中指出，中國與印度的消費者，「對升級 iPhone 的興趣減少，卻對升級小米、三星手機興趣大增。」

美銀美林認為，蘋果 (AAPL-US) 產品在中國市場的銷售，正面臨當地消費者的重新定位，也就是「離美國產品遠一點」。

蘋果原預估，會計年度第 1 季營收，會在 890 億至 930 億美元之間，但執行長庫克表示，首季營收估約 840 億美元，遠低於市場預期。

庫克在給投資人的信件中指出，雖然蘋果公司已預期，會在新興市場面臨挑戰，但經濟成長趨緩的程度，比想像中更大，「尤其是大中華區」。

美銀美林指出，對貿易戰的擔憂情緒，已經削弱了美股；此外，貿易戰使人民幣兌美元走貶，美國產品的競爭力，也因此下滑。

美銀美林強調，中國消費者對美國產品的「非正式抵制」，恐使美中貿易逆差加劇。

Ethan Harris 和 Aditya Bhave 稱，就當前情勢來看，中國經濟成長趨緩的程度，較美國嚴重，但從今年春季開始，中國經濟可望顯著回溫；不過，整體而言，在這場貿易戰中，沒有人是贏家。