〈世界先進展望〉董座方略：今年產業展望審慎保守 長期發展仍看好

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 董事長方略今 (10) 日表示，今年產業展望能見度不高，從原先審慎樂觀轉為審慎保守，但對長期發展仍看好，不會因今年市場短期不確定性，而放緩公司投資的腳步，公司仍會持續在技術開發與產能擴充上投資。

觀察今年半導體設備的市況，方略指出，受到景氣不確定性影響，市場對半導體設備需求出現紓緩情況，但程度如何目前仍須觀望，產業對今年展望能見度並不高，供應鏈也相對保守謹慎。

從世界先進角度來看，方略表示，今年受美中貿易戰影響，市場不確定性高，對今年展望已由過去的審慎樂觀，轉為審慎保守，但他認為，半導體產業起起伏伏，預期貿易戰是短期的，對長期發展仍看好，若美中貿易戰真的纏鬥 10 年，「生命自然會找到出口」，面對不確定性會將警覺性拉高，所能控制的多做準備，以迎接機會的來臨。

即便如此，方略透露，由於客戶需求屬於長期成長，不會因為今年市場短期的不確定性，而放緩公司投資的腳步，對技術與產能的開發仍會持續投資，過去宣布的投資也會持續進行，將加強對電源管理 IC、分離式元件、面板驅動 IC 等技術開發投資。

法人預估，世界先進今年資本支出將較去年的 20 億元年增 8 成、達到 36 億元，主要用於擴增現有晶圓廠的無塵室空間。

世界先進今在新竹舉辦第 5 年的愛心餐會，邀請心路社會福利基金會、伊甸基金會等弱勢團體同歡，並由方略代表捐贈近 260 萬元，他表示，未來將擴大舉辦，盼能藉此拋磚引玉，並帶動社會對弱勢團體投入更多資源。