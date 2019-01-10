十銓去年營收71.8億元創新高 1/14掛牌上市

記憶體模組廠十銓科技 (4967-TW) 今 (10) 日公布 12 月營收 5.78 億元，月減 4.87%，年減 17.6%；第 4 季合併營收 18.55 億元，季減 5.21%；去年全年營收 71.83 億元，年增 5.26%，創新高。該公司在完成上市增資後，預計下周一 (14 日) 掛牌上市，今年將強攻電競與工控領域，並看好第 2 季 DRAM 需求可望好轉。

十銓表示，去年產業普遍衰退，但公司逆勢操作，強攻品牌、電競、工控及行動周邊領域，帶動營運成長，全年營收寫下新猷。

十銓旗下電競品牌 T-FORCE 系列產品，去年營收比重較前一年提升達到 7.6%，十銓表示，今年將更積極與同異業結盟代替競爭，共同推出多款聯名款產品及電競軟體功能相容工程，華碩 TUF Gaming Alliance、華擎 Phantom Gaming、曜越 TT RGB PLUS 生態系統及 Razer Chroma 均為合作夥伴，未來將更積極與主機板廠及周邊廠業者合作。

展望今年，十銓董事長夏澹寧表示，第 2 季 DRAM 需求可望好轉，將持續積極打入中國、歐美、東南亞及新興市場，除複製先前成功策略在新興市場，更將透過市調拓展新客戶。另一方面，持續擴大產品線，全面布局電競及工控產業，盼今年電競業務貢獻達營收 25%。