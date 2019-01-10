【野村投信】2019年台股展望：區間整理為主 價值面因素更顯重要

2019 年台股開盤持續震盪整理走勢，似尚未走出 2018 年的陰霾，野村投信表示，2018 年貿易戰主導全球經濟成長表現，此一情況將延續至 2019 年，由於全球經濟成長率在 2018 年的基期已高，2019 年成長力道將較為趨緩，此外貿易戰亦將持續影響市場情緒，故台股將以區間整理為主，選股為決勝關鍵，價值面表現亦比以往更受重視，建議投資人採取逢低佈局策略。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，2018 年影響市場最大的因素為貿易戰，以目前談判進展來看，即使川普與習近平在 G20 峰會達成協議停戰 90 天，也不代表市場能夠高枕無憂，仍須密切觀察美國政府相關政策走向。以過去美國與日本的貿易摩擦來看，雙方談判期長達十餘年，推估中美貿易談判極可能為持久戰，不過若雙方緊繃情勢不再進一步惡化，則對市場的影響可望逐漸降低。2018 年因為減稅政策影響，美國企業獲利佳，經濟成長強勁，經濟數據也表現亮眼，也因為基期較高，為 2019 年的經濟成長帶來壓力，預估 2019 年全球經濟持續成長，但成長力道將趨緩。

在資金方面，聯準會主席鮑爾曾提及利率已趨近中性水準，市場普遍認為聯準會已由原先較為鷹派的態度轉為鴿派，同時預估今年聯準會將升息兩次，且 6 月後將暫停升息，不再繼續進行利率緊縮，聯準會偏向鴿派的態度有助於紓緩市場對於流動性趨緊的疑慮，亦有助於股市等風險性資產的表現。

姚郁如指出，2018 年台股的高點出現在上半年，下半年在負面消息干擾下轉為盤整走勢，就企業獲利前景而言，多數仍有不錯表現，市場對於 2019 年的擔憂也已陸續反映在近期價格修正上，因此，價值面相對具吸引力。整體而言，2019 年台股將以區間整理為主，由於產業與個股差異擴大，選股將更加重要，投資人也會更重視價值面表現。

至於產業面，由於科技股如半導體相關產業的庫存較高，加上第一季為傳統淡季，估計仍需一段時間消化庫存，因此短期內不易有突出的表現，但若出現回檔整理則是進場機會；至於長期趨勢看好的族群如 5G、電動車、無人車、雲端等，短線雖仍會受到大盤走勢影響而出現波動，但在長線趨勢支撐下，回檔幅度將較為有限。此外，手機等相關產業將在 2019 年推出新的應用，例如三鏡頭以上規格的手機，由於對鏡頭需求增加，許多相關廠商與公司亦將受惠。

上述本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書，投資人亦可至公開資訊觀測站中查詢。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定，投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。

野村投信為 NN (L) 、天達、野村基金 (愛爾蘭系列) 及荷寶系列境外基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】