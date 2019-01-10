【台新投信】REITs折價幅度大 短線有反彈長線有利多

近期美股整體波動有縮小跡象, 系統性風險下降, 投資氣氛改善，近一周標普 500 上漲 2.99%，道瓊 REITs 上漲 4.68%，展現更強力道，台新北美收益基金李文孝表示， REITs 折價目前仍有 15%， 短線有持續反彈空間, 長線受到升息末端行情、產業轉佳、資金回流等三大利多依然存在，儘管短期或有震盪，但 REITs 今年適合長線布局，逢低就買。

李文孝表示，近期雖有反彈，統計至 1/10 目前 REITs 折價幅度約 15%，仍是金融海嘯以來相對較大的折價幅度，為投資人提供了絕佳的進場點。此外，REITs 股利率約 4.6%，與公債有 190 點的利差，非常具有吸引力，將有助於中長期資金進駐。

關於干擾 REITs 表現的升息進度，李文孝指出，從最近官方鴿派言論及美國經濟數據確實放緩來看，預期上半年應該不會再升息，下半年若經濟還不錯才有機會升息，所以美債利率難再大幅上揚，這對 REITs 將是重大利多訊息。

此外，李文孝表示，產業基本面成長依舊穩健，一月下半旬會開始公布財報，儘管近期有部分 B 級零售公司與商辦有雜音，不過整體 REITs 的獲利成長速度仍相當正向，其中有 5G 題材的工業 REITs，以及具租金上揚優勢的住宅型，與特殊型的通訊尤其具高成長潛力，同時在股市波動還是偏高下，REITs 具高股息與防禦特徵，預期將是資金青睞重點。

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