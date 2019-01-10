【野村投信】2019年投資展望：震盪後可望漸入佳境 擇優逢低布局

揮別震盪起伏的 2018 年，全球金融市場進入 2019 年後，似乎尚未走出整理格局。野村投信表示，市場已陸續反映中美貿易戰與經濟成長減緩的利空消息，但信心面尚未復原，因此短期內仍以震盪整理走勢為主，預期 2019 年將呈現先低後高格局，低檔投資機會仍在，只要市場評價面來到合理甚至便宜的水準時，就是逢低布局買點；就第一季而言，短期新興市場較具表現機會，產業面相對看好必需消費與能源類股，債市則建議逢低介入新興亞洲債券與高收益債。

野村投信投資長周文森 (Vincent Bourdarie) 表示，全球股市由 2009 年至今走了很長的多頭，2018 年在貿易戰、美國政策反覆以及持續升息等諸多不確定因素影響下，投資人負面看待聯準會的謹慎決策，這種氣氛要獲得改善，需要仰賴經濟數據再度升溫，在一般情境下，預期要到 2019 年下半才會發生。在 2019 年下半經濟數據重新增溫前，評價面將會成為主導市場的力量，並在股市達到適度修正後提供支撐。因此，2019 年股市仍將持續波動整理走勢，但擇優逢低布局將是勝出關鍵。

野村投信海外股票投資部全球股票暨主題投資組主管呂丹嵐表示，相較於 2018 年景氣的強勁表現，2019 年的經濟成長動能明顯趨緩，也影響企業獲利成長持續下修，不過，市場近期下跌可能已反映 2019 年美股獲利成長下修至 5% 的情況，除非貿易戰加劇，才有進一步惡化的可能，惟因評價水準已經偏低，除非受到負面因素如貿易戰與英國脫歐等事件干擾造成市場震盪，具吸引力的價值面將成為市場支撐與潛在上漲助力，因此在投資策略上，第一季將維持投資組合貝他值低於大盤以應對波動升高的環境，但亦為開始介入佈局的好時機。

產業方面，看好較不易受景氣影響的必需消費類股，包括跌深的菸草股、有改革題材的食品類股與烈酒業等，此外通訊、軟體、能源等產業也相對偏多看待，呂丹嵐指出，電信類股的防禦型特性有助其評價提升，軟體類股則具有逢低布局潛力，能源類股表現主要還是視油價走勢而定，油價預估區間為每桶 58~70 美元，雖然經濟放緩影響供需，但預期將有所支撐。

野村投信固定收益部主管謝芝朕認為，2018 年債券市場受到美國升息與貿易戰等影響，表現乏善可陳，不過，隨著聯準會態度趨向鴿派，2018 年 12 月部分債券如新興債、亞債與投資級債等出現回升走勢。目前債市投資人主要關注聯準會政策利率、中美貿易與中國經濟放緩等三項因素，聯準會去年 12 月如預期升息一碼，並將 2019 年升息預期從 3 次降為 2 次，隨著全球領先指標逐漸疲弱，預計 2019 年升息次數不會超過 2 碼，因此聯準會的貨幣政策在 2019 年將不再對全球市場產生負面影響；中美貿易則是較大的變數，目前市場對此較悲觀，因此第一季仍可能影響債券市場表現，不過若雙方未達成協議，中國將實施大規模的財政和貨幣刺激措施，以阻止經濟放緩並促使中國經濟在 2019 下半年恢復成長，將可帶動全球債券市場於第二季開始反彈，其中以新興債與高收益債最為看好。

謝芝朕指出，具吸引力的價值面是看好債市的主要因素之一，以高收益債為例，違約率維持在相對低檔，但殖利率持續上升，帶動投資價值攀升，亞洲高收益債目前收益率為 8.9%，是 2009 年以來最高水準，價值面最吸引力，歐洲高收益債價值相對最低，目前收益率僅 5.15%(資料來源：Bloomberg；日期：2018/12)。至於投資級債，美國公債殖利率在接下來 3-6 個月內不會大幅上升，相對偏好存續期較長的投資等級債券。

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