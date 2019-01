反政府促高齡就業 過半日企反對續聘65歲以上員工

日本政府為了促進高齡人口的就業,打算將繼續聘雇年齡向上拉高。但是根據日本商工會議所 (The Japan Chamber of Commerce and Industry,或簡稱 JCCI) 在 9 日所公布的調查結果顯示,有半數以上的中小企業反對日本政府的這項政策。

JCCI 在 2018 年 10 月 22 日 – 12 月 3 日所作的「對於勞動方式改革關連法的準備狀況等相關調查」,針對將在 2019 年 4 月開始陸續實施的「勞動方式改革關連法」,向日本全國的 2881 家中小企業進行認知度、準備狀況,以及日本政府正在檢討中的高齡者雇用促進政策等問題進行調查。藉由掌握中小企業的現狀與課題,有助於今後在政策上提出意見與需求。

日本目前的法律規定,企業有義務聘僱有繼續工作意願的員工到 65 歲為止。而日本政府希望將續聘年齡再向上拉高。對於這項議題,JCCI 在調查中詢問中小企業們的意見,在已經聘僱年齡超過 65 歲員工的企業當中,有 29.7% 的企業反對將續聘 65 歲以上員工義務化;而有 20.8% 的企業認為在聘雇超過 65 歲的員工上有困難,加總下來共有 50.5% 的中小企業反對這項規定。

(圖:AFP)

另外,中小企業在調查中被問到如果續聘年齡再向上拉高,最希望得到政府哪些方面支援的問題時,有 74.2% 希望政府提供補助金等金援,有 51.8% 希望在調漲薪資時能給予補助金等金援。還有 45.5% 希望政府建立良好的制度,來因應當員工因病或其他因素無法繼續工作時,在解除聘僱契約的手續上能夠順利執行。

JCCI 表示「雖然在高齡者的聘僱上有持續進行著,但是在體力等問題方面因人而異,要所有中小企業都將聘雇年齡向上拉高,是有很大的疑問的」。

註) 有效調查樣本 2045 份,回答率 71.0%。