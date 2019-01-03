〈銀髮趨勢〉退休後人生 日本銀髮族的二度就業

各位想要過怎樣的退休生活呢？是過著自由自在的生活，還是在身體狀況允許的情況下當個全職上班族，領著和以往相同水準的薪水。或是每週撥出幾天來工作，其他的自由時間留下來作自己想作的事情呢？每個人都有自己的想法，也有各自的人生規劃，有時則是經濟壓力的關係不得不出去工作。

讓我們來瞧瞧鄰國日本的情況，這個和台灣同樣面臨人口結構老化的社會，銀髮族們是如何選擇退休後的生活方式。

在日本約 8 成以上的行政區設有據點，為 60 歲以上長者提供工作介紹服務的「銀髮人才中心」的現狀也許可以作為參考。「銀髮人才中心」在日本國內擁有 72 萬名會員，當中約 8 成的會員正在不同的職場活躍著。會員從 60 – 100 歲都有，以 70 多歲的會員人數最多，佔了約 4 成左右。平均年齡 72 歲，且有向上攀升的趨勢。

最年長的會員是家住日本愛知縣的 100 歲老奶奶，目前的工作是在公園的管理事務所裡服務。

根據日本總務省的統計，日本 65 歲以上長者約佔日本總人口的 27.7%，自 1950 年起就不斷的增加。隨然如此，近年來銀髮人才中心的會員人數則是出現了減少的傾向。主要是民間企業在員工退休之後，續聘的比例增加；還有銀髮族對中心的刻板印象，認為介紹的工作機會只侷限在像是園丁、停車場管理員等少數工作選項。

目前有許多日本企業聘僱年過 65 歲的老員工，日本政府更考慮將法定的續聘年齡上限拉高到 70 歲為止。60 歲過後還在職場上活躍的景象，也會變得愈來愈普遍。

而銀髮人才中心所介紹的工作也和過去出現不同，從前的工作機會多為委託銀髮族處理特定的工作內容，現在則是增加了許多由雇主直接下達工作命令的工作。例如電腦主機的更換和系統設定，交換印表機的碳粉夾等，這類原來由公司員工處理的業務內容。如此一來，不僅吸引了許多原先從事相關產業的銀髮族來應徵這些工作，高齡長者也不需強迫自己作一些沒興趣或者較為不在行的事。

在女性會員方面，許多 60 多歲的人加入了看護產業，且為明顯的趨勢。具體的工作項目為看護設施的打掃、廚房的助手、配膳，以及長者的接送等。日本各地的看護設施都有人手不足的問題，而這些女性多數都有看護的經驗，或有相關的證照，都是許多 60 多歲婦女希望從事相關工作的主因。

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同樣的，這個年齡層的女性也相當受到托兒所及育幼院的歡迎。因為他們多數擁有豐富的育兒經驗，也將小朋友當自己的孫子細心照料。對於年輕媽媽來說，就像將小朋友交給自己的母親來照顧，充滿了安心感。而對這些 60 多歲的女性而言，就像是在照顧自己的孫子般，可以樂在其中，也形成雙贏的局面。

在薪資方面，銀髮人才中心的會員平均每個月工作 7.3 天，一天的工作時間約 4 個小時，平均月入約 3 萬日圓。會員們受到日本厚生勞動省規定的約束，每個月工作日數不得超過 10 天，每週不可超過 20 小時，這也是為了避免銀髮族們和一般人搶飯碗而作出的規定。

不過，在日本許多偏鄉出現嚴重的人力荒，為了解決這些問題，日本政府在 2016 年時針對高齡長者的僱用規定進行修法，允許透過派遣或職業介紹所就業的銀髮族們，在特定的地方、從事特定業種和職種的情況下，每週工作 40 小時。相關法規的鬆綁，也可望帶動銀髮就業市場的蓬勃發展。

而銀髮族之所以會投入就業市場，也不一定是因為經濟上的考量。許多人都是想要一展所長，為社會貢獻一己之力，或是在工作上得到成就感，到外頭交朋友等。有各式各樣的理由。

當然，也有許多的退休族，覺得自己終於離開職場得到解脫。不必再看公司的臉色，也不用過著朝 9 晚 5 的日子。還有再度就業後所得的高低，也可能對自己的年金取得造成影響，都是必須考量的地方。

日本內閣府的調查指出，60 歲以上的長者有 64.6% 表示「對未來經濟上的問題不感到擔心」；有 34.8% 的人則是覺得「手頭拮据，感到擔憂」。「老後破產」這個讓日本高齡長者感到恐懼的議題，多少也凸顯出高齡社會的隱憂。微薄的年金不足以支撐退休後的生活，陷入窮困的老人也愈來愈多。如何活的有尊嚴，也是必須正視的問題。

在未來，或許有更多的職場供退休後的人們選擇，可能含括各行各業，而不像現在只侷限在一定的框框裡。人們可以隨著自己意願，選擇活到老作到老，也是另一種生活方式。