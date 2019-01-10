歐股盤前─市場關注美中貿易談判結果 指數期貨走跌

美中貿易談判於昨日結束，市場持續關注後續發展，今 (10) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.5%。

台北時間週四下午 3 點，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.54%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.20%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.49%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.45%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.35%，深證成指下跌 0.24%；南韓 Kospi 指數下跌 0.069%，日經 225 指數下跌 1.29%；台股收跌 17.62 點，至 9720.69 點。

美中可望達成貿易協議，使貿易爭端衝擊全球經濟成長的疑慮，有所緩解，週三美股收高。

昨日道瓊工業指數收漲 91.67 點 (0.39%)，至 23879.12 點；標普 500 指數收漲 10.55 點 (0.41%)，至 2584.96 點；那斯達克指數收漲 60.08 點 (0.87%)，至 6957.08 點。

美中貿易談判於週三結束，美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。

另一方面，聯準會 (Fed) 去年 12 月利率政策會議紀錄顯示，決策官員認為，在通膨壓力緩和、經濟前景仍有不確定性的情況下，對於升息一事，可以有點耐心。

不過，會議紀錄也指出，預期美國經濟會持續成長，通膨將受到抑制，Fed 有必要再升息數次。