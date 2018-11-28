勞動力缺缺缺！日本將大幅放寬外籍勞工准入

剛新獲三年任期的日本首相安倍晉三，面對日益惡化的老齡化危機，在移民政策上準備作出「歷史性」變革。

未來五年至少吸收 34.5 萬外籍勞工 薪水不輸日本同行

目前，日本國會正在審議對移民管製法修訂案，目標是在明年 4 月前推出新的簽證，向更多國家的勞工開放日本國門，以緩解勞動力短缺。但日本國內很多人擔憂，此舉將增加非法外國居民數量，衍生社會問題，威脅日本國家安全。

日本眾議院已經通過法案，離正式頒布實施更進一步，但在新移民上限和確保體面工作條件等方面，仍有待解決。周二，這項法案獲得日本執政聯盟和其它黨派的支持，已經移交日本參議院審議。日本政府計劃在 12 月 10 日國會休會前，制定並頒布移民法修訂案，預計明年四月正式實施。

在新制度下，日本將第一次向低技能工人簽發籤證以解決勞動力短缺，日經新聞指出，這意味著日本移民政策發生重大轉變。同時，日本企業將必須和獲得新簽證的外籍勞工簽訂合約，保障後者獲得和日本同行相同或更高的薪水。

日本政府估計，新制度生效後，未來五年將吸引約 34.5 萬外國勞工進入日本。

反對黨要求設置移民上限 阻止在大城市聚集

日本社會保守排外，該計劃引發了日本國內一場激烈的爭論，特別是圍繞接受永久移民，以及改善外國實習勞工的惡劣工作條件等問題。

在日本眾議院審議期間，反對派反覆提出在日外國實習生問題，因為一旦新簽證制度啟動，他們中的許多人都將尋求獲得新簽證，但過往這些外籍勞工被迫拿着微薄的薪水超時工作。（一種聲音是，這將加重日本企業的負擔，另一種反對聲音則指責日本政府剝外國廉價勞動力）。

反對黨還要求日本政府評估和限制新簽證制度下引進的外國勞工數量。日本政府最終提交的數據顯示，新制度生效後，預計將引進 345150 名低技能勞工，但稱這並不是上限。日本首相安倍晉三表示，移民上限將在法案通過後，在具體的行業指導方針中具體列出。

另外一種擔心則是，湧入日本的外籍勞工將向人滿為患的日本大城市聚集，而不是勞動力短缺的農村地區，將加劇日本的大城市病，也不便於日本政府管理。日本執政聯盟和反對黨日本維新會已經對法案進行修訂，呼籲採取必要措施阻止外國勞工在大城市聚集。

此外，為了緩解輿論的擔憂，日本政府已經在立法過程中加入了許多限制條款。

其一，日本也效仿美國總統川普的「旅行禁令」，對部分國家進行區別對待。《日本時報》稱，為了解決安全問題，日本政府將一些國家排除在獲取新簽證的資格名單之外，因為這些國家拒絕接回被日本遣返的本國公民。

其二，日本政府還計劃發布一項條例，要求日本公司在合約到期後，承擔外國勞工的「返鄉費」，如果他們無法負擔這筆費用。《日本時報》稱，截止今年 7 月 1 日，日本非法外國居民人數為 69346 人。

第三，作為日本執政聯盟和反對黨日本維新會（Nippon Ishin no Kai）投票支持該法案的一部分，這項法案包含一項條款，即將法案重新審查的三年期限縮短為兩年（屆時安倍任期也接近結束）。

第四，新的移民管製法將創建兩個新的簽證類別，一個為有效期五年，簽發給面向勞動力短缺的 14 個行業且具有一定日語能力的外籍工人；另一個為可延期簽證，簽發給具有更高技能的外籍勞工。只有獲得第二種簽證的外國人，才能攜帶家人居住在日本。

人才是第一生產力，日本政府打破數十年禁忌，決心大力度引進外國人才，也是形勢所逼，日本 65 歲以上老年人口已經接近總人口的 27%，各國對人才的競爭也日益激烈。

香港《文匯報》指出，目前，日本 15 歲至 64 歲的勞動人口約 6600 萬，預計到 2040 年將減少約 1500 萬。截至 2018 年 1 月，在日居住的外國人達 249.7 萬，比去年同期增加了 17.4 萬，刷新外國人在日本居住人數的紀錄。其中，20 歲至 29 歲的外國人達 74.8 萬，占日本同年齡段人口的 5.8%。外國勞動力已成為支撐日本社會發展的重要力量。

日本企業界對於加大力度引進外籍勞工，表現出了極大的歡迎，特別是一些勞動力密集型行業。日本媒體認為，世界各國圍繞外籍勞工的競爭將日益激烈，當前日本政府雖然推出新的在留資格，吸引外籍勞工的機制較之前有所進步，但對比國際標準仍然滯後。