野村調降馬來西亞股市評級至減持 預期主權評級下調可能性高

日本銀行野村證券下調馬來西亞股市評等，從「中立」調降為「減持」，認為馬國新政府缺乏「重大改革推動」，將導致財政狀況惡化，並預期該國的主權評級展望也可能遭調降。

新加坡星展銀行 (DBS) 周一發布的報告也指出，市場對馬國財政狀況可能惡化的擔憂升高，同樣也進行調降馬來西亞股市的評等。

馬來西亞股市日線走勢圖

野村表示，重新回鍋的馬來西亞總理馬哈迪經過六個多月的重新掌權，「並未進行重大改革」，這可能會導致擴張性的經濟活動；此外，上市公司的盈利也令人失望，而且比亞洲市場的競爭對手更糟糕。

野村認為，馬國政府應該更加強提高政府效率、減少腐敗和裙帶資本主義，放寬政府管制，以促進和創造公平的競爭環境與民營部門合作。

此外，近幾個月油價下跌以及取消商品和服務稅等民粹主義行動，也不利於馬來西亞的財政收入。

野村預期馬來西亞的財政赤字將在 2018 年擴大至國內生產總值的 3.9%，在 2019 年擴大至 3.7%，分別高於政府預估的 3.7% 和 3.4%。

野村證券經濟學家認為，馬國財政下滑的風險很高，主權評級展下調的可能性升高，並可能會引發更多的資本外流。

評級機構穆迪周二表示，若馬來西亞金融前景減弱或債務負擔增加，將考慮下調該國的主權評級。相反，該機構表示，如果降低國家赤字的範圍有所增加，它將提升評級。