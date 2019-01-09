歐股盤前─樂觀看待美中貿易談判 歐洲Stoxx 50期指漲逾0.5%

鉅亨網編譯林信男 綜合外電報導 2019年1月9號15點21分

美中貿易談判結束，市場抱持樂觀態度，盼能達成協議；今 (9) 日歐股盤前，指數期貨走揚，歐洲 Stoxx 50 期指漲逾 0.5%。

台北時間週三下午 3 點 12 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.56 %，英國 FTSE 100 指數期貨上漲 0.61%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.81%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.62 %。

截至發稿，上證綜指上漲 0.71%，深證成指上漲 0.76%；南韓 Kospi 指數上漲 1.95%，日經 225 指數上漲 1.10 %；台股收漲 174.71 點，至 9738.31 點。

投資人樂觀期待美中達成貿易協議，週二美股收高，標普 500 指數創 3 週新高。

昨日道瓊工業指數收漲 256.10 點 (1.09%)，至 23787.45 點；標普 500 指數收漲 24.72 點 (0.97%)，至 2574.41 點；那斯達克指數收漲 73.53 點 (1.08%)，報 6897.00 點。

原定週二結束的美中貿易磋商，延長至週三，美國總統川普日前於推特發文，稱談判進展順利；美方代表團成員、農業部次長 Ted McKinney 也對媒體表示，本次談判進展「還不錯」。

川普昨日發表全國電視演說，稱無證移民對美國造成人道及國安危機，並重申他希望取得建築美墨邊境牆的經費，但並未宣布進入緊急狀態。

川普先前揚言，擬宣布國家進入緊急狀態，在不須國會同意的情況下，於美墨邊境築牆。

歐洲經濟消息方面，歐盟執委會數據顯示，歐元區經濟信心指數已連續 12 個月下滑，並創 2017 年初以來新低。

2018 年，歐元區 19 國經濟表現疲弱，主要是受保護主義衝擊，抑制了出口動能；此外，義大利預算爭議、英國脫歐等風險，也讓歐元區經濟面臨許多不確定性。