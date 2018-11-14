馬來西亞總理：很明顯，我們被高盛騙了

雖然高盛亞洲前合夥人 Tim Leissner 已承認幫助馬來西亞主權財富基金（1MDB）貪污了數十億美元，並且進行非法洗錢，但醜聞事件卻並未就此結束。

本周二，馬來西亞總理馬哈蒂爾在接受 CNBC 的採訪時表示，高盛在 1MDB 的交易問題上「欺騙了」馬來西亞。

馬哈蒂爾稱，有證據表明是高盛做了錯誤的事情，不過他並未說明具體細節。

而據英國《金融時報》報導，這位 93 歲的總理還在周一宣稱，考慮到高盛集團在 1MDB 醜聞中扮演的角色，不排除未來禁止該投行在馬來西亞開展業務的可能性，並警告高盛，「我們正在關注「此事。

另外路透社還提到，馬來西亞財長 Lim Guan Eng 也在同日表示，對於高盛經手 1MDB 幾十億美元的問題交易，馬來西亞將尋求高盛退還所有交易收費。

上周，馬哈蒂爾的接班人 Anwar Ibrahim 還在新加坡發表了嚴厲的言論，稱高盛「必須明白，與過度行為和犯罪勾結是不可原諒的」。

但一直以來高盛的說法是，它在 1MDB 交易中被東南亞的一些銀行家誤導，不知道該基金涉嫌挪用資金或涉嫌向馬來西亞政府官員行賄。尤其是 Leissner 欺騙了公司，逃避了公司的內部風控。

但 Leissner 卻在此前稱，自己的罪行與高盛傾向保密的企業文化有關：

「向某些合規與法律事務的員工隱瞞實情完全符合高盛的文化。」

根據美國司法部此前的調查結果顯示，高盛通過代號為 Magnolia、Maximus 以及 Catalyze 的項目為 1MDB 籌集了高達 65 億美元的資金，從中賺取約 6 億美元。

檢察官稱，籌資期間，超過 27 億美元被轉移到由馬來西亞金融家 Jho Low 和 Leissner 等人控制的帳戶，用來向政府官員行賄，包括為馬來西亞前首相納吉布手中的一支基金提供資金，以及為他的妻子購買珠寶。

上上周四，美國司法部指控 Leissner 和另一名前高盛銀行家 Roger Ng 同 Low 共謀，將他們從 1MDB 貪污獲得的數十億美元資金進行洗錢，這是美國司法部首次對 1MDB 案提出訴訟。

另外，英國《金融時報》又援引知情人士稱，Blankfein 曾於 2009 年與納吉布共同出席了 1MDB 會議，那次會議正是由 1MDB 貪污案的兩位涉案人員 Low 和 Leissner 安排並直接參與的。而華爾街日報消息說，不止是 2009 年的會議，Blankfein2013 年也會見了納吉布。

受到 1MDB 波及，馬來西亞正在被龐大的公債困擾，該案也影響馬來西亞國家信譽評級的一大因素。

馬哈蒂爾曾透露，馬來西亞的公債已經達到約 1 兆林吉特（約 2400 億美元），占國內生產總值的約 80%。Lim Guan Eng 更指出財政部自 2017 年 4 月開始，便一直為一馬公司償還高達 69 億 8000 萬林吉特（約 16.7 億美元）的款項。

同時，高盛的日子也並不好過。在馬來西亞財長透露就主權投資基金 1MDB 案尋求全額退款後，高盛周一更是盤中重挫 7.5%，創 2016 年 11 月 17 日以來盤中新低。

截止目前，高盛股價已從今年初下跌超過 19%。