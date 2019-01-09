中國多地公布公積金貸款新策 剛性需求受衝擊

近期，中國長沙、汕頭等多地公布新的公積金政策，調整方向均為緊縮，其內容包括提高公積金貸款資格、將貸款規模與實際存繳餘額掛鈎等。

業內人士指出，近期中國許多地方政策從過去的由收入計算貸款額度，變成以存繳餘額計算貸款額度，顯示出房市政策開始緊縮。而選擇公積金的人大部分是自住需求居多，該政策短期將對當地房市產生影響。

根據長沙市最新公布的住宅公積金政策來看，從 2019 年 2 月 1 日起，住宅公積金貸款資格從「繳存公積金 6 個月以上」提高到「12 個月以上」，並調整住宅公積金貸款可貸額度計算方式，將依照借款人夫妻雙方在當地住宅公積金管理中心存繳的住宅公積金帳戶餘額總和的倍數計算。

當個人貸款比率低於 75% 時，可貸額度是在職夫妻雙方帳戶餘額的 20 倍；當個人貸款率超出 95% 時，可貸額度為在職夫妻雙方餘額的 12 倍。

至於汕頭地區方面，去年 12 月 29 日已開始執行新政，其內容為將公積金貸款購屋使用範圍限制在在職公積金繳存地，或戶籍所在地。同時，大幅調降租屋提取公積金的額度。

而中國安徽省淮北市也發布公積金新政，對公積金貸款使用範圍做出限制。其中，暫停辦理房屋使用年限在 35 年以上的住宅公積金中古屋貸款；直系親屬之間買賣中古屋，不予辦理住宅公積金貸款業務。此外，對於購買第二戶所使用的住宅公積金貸款頭期款比例也比較以往有所提高。

除長沙、汕頭，及淮北外，石家莊等其它部份地區也對住宅公積金貸款政策做出調整，對貸款資格等方面要求變為更嚴格。此外，中國多個地方也公布公積金存繳人的信用情況會影響申請公積金貸款的結果。

二、三線城市房市修正壓力增加

中國的住宅公積金一向是一般民眾購屋的重要信貸來源之一。去年 9 月份，北京就開始緊縮公積金政策，此舉也成為北京房價在下半年修正的主要原因。而長沙等地政策從過去由收入計算貸款額度，變成從存繳餘額來計算貸款額度，顯示出政策正在緊縮。

圖: 興業證券。去年 9 月份北京房市新政公布後，房市熱度冷卻，庫存上升。

而在各地住宅公積金貸款緊縮的情況下，部分貸款需求會轉移至銀行的商業貸款上。但由於接近農曆新年，中國銀行資金一向較為緊俏，一般民眾並不容易取得資金。

就部分二、三線城市購屋者而言，依賴住宅公積金貸款的比例很高。而公積金政策緊縮可能會誤傷一些住宅公積金繳納時間較短，繳存餘額不高的剛性需求者。

而以過去歷史來看，住宅公積金貸款政策緊縮，短期可能加速當地房市的調整，至於中長期走勢仍要看信貸政策，以及市場供需等因素是否出現變化。



