台股盤前—美中貿易協商現曙光 可望激勵短期反彈

美中貿易協商前景樂觀，美股周二走揚，道瓊上漲 256 點，標普也創下近 3 周的新高，可望激勵台股同步上攻，惟仍須觀察量能能否重返千億元。

美中貿易談判進入第三天，雙方官員都發表樂觀的言論，美國總統川普表示談判進展順利，也讓市場看好美中雙方能順利達成協議，激勵道瓊、那指、標普紛紛走揚。

不過高盛預計晶片製造商今年處境艱難，尤其是上半年，費半下跌 0.49%，表現相對弱勢，台積電 ADR 也下跌 0.8%。

台塑四寶昨 (8) 日公告去年第 4 季以及全年財報，受到國際油價暴跌影響，四寶第 4 季稅後純益大幅季減逾 9 成，其中台塑化更是出現近 4 年來的罕見虧損。

展望首季，受到農曆春節影響，工作天數減少，加上產品價格走跌，台塑、南亞與台化均預期，營收將較去年第 4 季衰退，台塑化則將力拚轉盈。

不過國際油價近期展開反彈，周二更因美中貿易談判日益樂觀，加上石油輸出國家組織（OPEC）領導減產，西德州中級原油上漲 2.6%，以每桶 49.78 美元作收，布倫特原油也漲 2.4%，收在每桶 58.72 美元，油價若穩步反彈，將有助改善四寶本季獲利表現。

而華映爆發財務危機後，昨日公告發生 10 億元本票遭退票情形，公司表示，將積極與台灣銀行協商後續清償事宜，並具狀請求法院盡速裁定准予緊急處分及重整。

分析師認為，美中貿易協商樂觀的消息可望抵銷蘋概股利空的壓力，帶動台股反攻，不過還是須觀察量能可否突破千億，以及挑戰月線 2 大重點，而隨著 CES 開幕，預計 5G、AI、電動車、自駕車等相關概念股將再度成為盤面上的焦點。