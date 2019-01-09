【大慶證券】盤前分析－中美貿易談判樂觀 台股醞釀止跌



◆盤勢分析

市場聚焦中美貿易談判狀況，早盤在傳出達成協議的路途遙遠之下開高拉回，所幸總統川普後來表態一切順利且雙方也決定延長談判時間至 9 日，激勵美股自低檔翻揚，唯費半指數受到三星調降財測拖累反攻無力，美股四大指數終場漲跌互見，留下下影線，顯示短線市場態度轉趨樂觀，有助美股延續波段行情，但考量國際上變數仍多，且上方仍有季線壓力，後續仍須留意指數壓回修正的風險。

儘管美股連兩日走高表現強勁，亞股昨日卻漲跌互見，日經指數走高、韓股由紅翻黑，陸股更在盤下震盪，台股也無法倖免，早盤小幅開高 1 點並拉升到最高 9600 點之後，隨即下挫而由紅翻黑，維持平盤下狹幅震盪並回測 10 日均線，終場下跌 26.7 點以 9563 點作收，成交量僅 786 億元，所幸台股終場仍守穩 5 日、10 日均線，日 KD 指標依舊交叉向上，有利台股醞釀止跌訊號，但在外資期貨多單減碼 2188 口、態度相對保守下，指數成交量須回復到千億元以上，並突破上方月、季線反壓，才有望化解空方格局，短線以跌深反彈行情看待，留意下檔風險。

電子、金融權值股昨日同步熄火，儘管大立光受惠法說題材而走揚，但台積電、鴻海都微幅下跌，其它蘋概股如可成、GIS-KY、臻鼎 - KY、仁寶也沒有延續多方氣勢，加上金融股包含國泰金、富邦金、中信金等也同樣疲軟，拖累台股表現不佳，所幸塑化股的台塑、台化逆勢上揚，使指數跌幅收斂，站穩十日均線。中小型股表現強勁，生技族群火力全開，包含基亞、順藥、台微體等均上攻漲停，泰博、寶齡富錦等個股也上漲 3.8%-4.2% 不等；散熱族群也獲得資金追捧，包含超眾、泰碩、雙鴻、健策等表現均強勁；同時，5G 概念股包含波若威、光環、正文等持續走揚，紡織類股像是遠東新、寶成、百和等逆勢走高，加上網通、聯接器等族群個股同步表態，帶動櫃買指數昨日開高走高站回月線，相對大盤強勢，顯示盤面上仍以具有營運展望的中小型個股作為主流，操作上可以 5G、生技、紡織、利基型 IC 等族群為主逢低布局，並嚴守操作紀律靈活應對。

