【馮冠華專欄】再挑戰26000點！

1 月 9 日推介 - 創維（751）

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆靠穩，最終以 25875 點收市，上升 39 點並錄 3 連升，全日成交按日再下跌約 4% 至 745 億。滬深港通總成交也下跌約 20% 至 63 億，流向轉為淨流入，但金額只有八千萬。北向仍為淨流入，金額約人民幣 14.2 億。藍籌 34 升 14 跌 2 持平。



板塊方面，本地地產、醫藥、手遊、基建、5G 概念及物管股較特出；相反，內房及內險則有沽壓。吉利（175）銷售數據欠佳，股價重挫一成多。小米（1810）被大行調低評級，股價也大跌 7.5%。做空方面，佔大市成交回升至 14.5%。牛熊証街貨最新比例是 50:50，重貨區方面，熊証仍在 26600-26649，牛証則上移至 25500-25549。

簡評：雖然恆指昨天能背馳 A 股的下跌而報升，但成交量進一步下滑，啟示性當然不高。盤中也傳出多個消息，包括特首開腔指現階段沒有放寬按揭成數的安排、中國再向美方購買大豆、中國農業農村部發布 2018 年農業轉基因生物安全證書批准清單（新批准包括耐除草劑油菜、耐除草劑大豆等五種農業轉基因生物，當中涉及美國大豆）及北韓領導人正在訪華等。



整體來說，這些消息沒有太大影響昨天的市場，投資者的關注點仍是中美談判的進展。執筆時除了看到川普在推特指進展理想外，其他的報導卻完全欠奉，希望在沒有消息便是好消息下，在下週中方赴美前提供蜜月期，憧憬繼續。

昨天港股收市後看到消息指汽車、家電等熱點產品消費的措施今年會出台（見㸃 2）。汽車補貼和家電下鄉均是過往曾實施之政策。現階段沒有甚麼具體細節，實際成效也是難以估計，但相信對有關板塊應有刺激。汽車、汽車經銷商、汽車零部件、白色家電甚至一些原材料股或有炒作。家電可留意股票包括創維（751）、TCL 多媒體（1070）、小米（1810）、海信科龍（921）及志高（449）。家電原材料，筆者想到電冰箱的雪種，東岳（189）和理文化工（746）也可留意。



創維是云云中筆者的推薦，中期業績已扭虧，股價淨值比卻不足 0.3 倍，屬過份偏低。小米昨天重挫，沽空比率也急升，除大行報告外看空基本因素，市場也擔心上市禁售期終結及大量僱員股份認購權證套現風險，相信股價今天將極之波動。至於汽車及相關板塊，即使有新政策出台，前景仍是令人擔心的，所以不作股份提供了。

2）國家發改委副主任寧吉喆表示，今年將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費的措施；今年還要實施第二批外商投資重大項目，包括新能源汽車、新能源電池等。

3）美股上日市況總結：美股三大指數週二造好，當中道指收升 256 點或 1.09%，標指及納指則分別上升 0.97% 及 1.08%，美滙指數反彈至 95.92，十年期債息上升至 2.73%，紐約期油最新報 49.79 美元。港股 ADR 上升 179 點，相當於恆指 26054 點水平。

4）個股消息（信報、蘋果日報）：

利多：波司登（3998）- 本年度首 9 個月品牌羽絨服零售金額表現，核心品牌的波司登羽絨服累計零售金額按年上升逾 30%。其他品牌羽絨服累計零售金額，則按年增 20% 以上。（半年結時羽絨總收入按年上升 19.3%）

利空：長城汽車（2333） - 2018 年全年銷售 105.3 萬輛汽車，按年跌 1.6%，未達全年 116 萬輛銷售目標。

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