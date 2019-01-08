【馮冠華專欄】靜待中美談判結果

1 月 8 日推介 - 中國建築（3311）

1）上日港股市況總結：受美股上週五大漲及人行降準的正面影，恆指週一高開約 390 點並成功升越 26000 點及多個熊証重貨區，但升幅亦快速收窄，午後升幅更曾收窄至 127 點，恆指最終以 25836 點收市，上升 209 點，全日成交按日下跌約 4% 至 775 億。滬深港通總成交也下跌約 6% 至 79 億，流向仍為淨流出，金額大增至約 16 億。北向為淨流入，金額約人民幣 16.5 億。藍籌 39 升 10 跌 1 持平。板塊方面，內房、本地地產、內航、火電、風電、資源及出口股較特出；相反，澳門博彩股被大行調低 2019 年博彩毛收預測而受壓，但跌幅普遍不大。



內銀也被大行削價，走勢多呈先高後低。積弱股如吉利（175）及瑞聲（2018）則繼續走弱。做空方面，佔大市成交再回落至 13.7%，屬較正常水平。牛熊証街貨最新比例是 45:55，重貨區方面，熊証大幅上移至 26600-26649，但亦有不少數量平均分佈在 26050-26599；牛証則在 24800-24899。

簡評：昨天恆指的上升動力，在早段屠熊後已無以為繼，成交金額也不升反跌；但做空比率也急回，恆指升幅也和尾市高走的上證相近，筆者覺得走勢上也不算是太差。2019 的首四天交易日，兩連跌後又兩連升，指數則接近返回 2018 年年結的起步點。後市的走向，看來要視乎中美談判之消息了。如昨天所指，副部長級別的磋商應不會有甚麼實質結果，但也不應會有太壞的消息；而接下來的，應是下週中方派員赴美。筆者仍對後市抱樂觀態度。

現今的市場環境，大行報告，姑不論是對與錯，其威力往往被放大。昨天的澳門博彩和內銀股便遇上大行的負面報告而表現稍差，相反，受大行吹捧的，如昨天的特步（1368）則能爆升。大行指禁煙令和賭牌續期問題會影響博彩收入，這只是舊聞新說，股價下跌反是買入機會。內銀的情況則較復雜，也不是筆者那杯茶。

筆者在十二月的研討會提供了十間公司給參考，當中多間公司股價昨天均呈突破，如金界（3918）、萬州（288）、中國建築（3311）、創維（751）、聨想控股（3396）甚至電訊盈科（8）及香港電訊（6823）。其餘的中金（3908）、越秀房託（405）及鐵塔（788）表現也不俗。研討會雖只是十多天前的事，但其間環球股市的動盪盡在不言中。消息面上，中國建築在收市後宣布把一些穩定收入業務賣至其子公司遠東環球（830），這應是雙贏的方案，中國建築的資金流會更充裕，短線股價應有上升空間。另外，筆者對其他上述公司的看法，和研討會是並沒有任何改變，讀者仍可多加留意。

2）美股上日市況總結：美股三大指數週一反覆造好，當中道指收升 98 點或 0.42%，標指及納指則分別上升 0.7% 及 1.26%，美滙指數下跌至 95.69，十年期債息上升至 2.698%，紐約期油上升，最新報 48.77 美元。港股 ADR 上升 55 點，相當於恆指 25890 點水平。

3）個股消息（信報、蘋果日報）：

利多：龍源電力（916） - 去年 12 月完成發電量按年增加 16.28%。另外，去年累計完成發電量按年增加 9.63%。

中國恒大 (3333）- 去年合約銷售金額約 5513.4 億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 10.06%。2019 年的合約銷售目標 6000 億元，即較去年合約銷售增 8.8%。

比亞迪股份 (1211) - 去年 12 月汽車銷量約 6.96 萬輛，按月增長 36.59%；其中，新能源汽車銷量 4.67 萬輛，按月上升 55.11%。

長實集團（1113） - 港交所披露權益資料顯示，李嘉誠基金會於 1 月 2 日及 3 日，分別以平均價每股 55.4235 元及 55.8718 元，合共增持 298.6 萬股，涉及資金約 1.657 億元。

利空：吉利汽車（175） - 2018 年全年總銷量 150.08 萬部，按年增長約 20%，只達到去年全年銷量目標 158 萬部的 95%。公司表示，鑑於中國乘用車市場現時存在不確定性，初步將今年的銷量目標定為 151 萬部之保守水平，與去年所實現的銷量相若。吉利去年 12 月總銷量 9.33 萬部，按年減少約 39%，按月則減少約 34%。

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