【馮冠華專欄】風險胃納上升，輪換買賣明顯

1 月 10 日推介 - 中金（3908）

1）上日港股市況總結：憧憬中美談判進展及政策扶持汽車及家電行業，恆指週三大幅上升，盤中曾一度上升 721 點，及後在 A 股升幅收窄下有回吐，最終以 26462 點收市，上升 586 點並錄 4 連升，全日成交按日大漲約 51% 至 1127 億。滬深港通總成交也上升約 59% 至 100 億，流向轉為淨流出，金額約 5.5 億。北向仍為淨流入，金額按日大升約 5 倍至人民幣 67.6 億。藍籌 48 升 1 跌 1 持平。



板塊方面，汽車及家電相關股大漲；內房、內銀及內險也有追捧。積弱的手機設備也見反彈；相反，近日強勢的 5G 概念相關股則有輕微回吐。小米（1810）則繼續疲弱。做空方面，佔大市成交再上升至 15.3%。牛熊証街貨最新比例是 40:60，重貨區方面，大量熊証仍在 26600-26649，牛証則上移至 25500-25549。

簡評：在中美談判加時一天，中港股市憧憬談判有突破而表現不俗，人民幣也見強勢。雖然兩地股市尾段升幅均有所收窄，但升勢仍頗全面，且有港股成交及滬深股通北向資金大幅上升的配合，說服力十足。



再看最新牛熊街貨分佈，比例仍是熊証較多並較貼近現價，加上做空比率再回升，以及再有減税措施出台（見點 2），所以在走勢上，繼續做多挾上的誘因仍在。昨天恆指差點升至熊証重貨區 26600-26649，升幅收窄後見此重貨區街貨大增，且看今天會否再挑戰此區了。有消息指中美雙方正在協調此次會談聲明的措辭，並會在今天早上發聲明；今天早上也有中國 CPI 等數據公布，投資者雖多加注意。

恆指四連升，累計升幅接近 1400 點，在風險胃納有機會再提升下，估計資金輪換買賣會更明顯，這也解釋昨天 5G 概念股的回吐。筆者覺得內銀、內險、內房、石油及澳門博彩股均是有空間接力造好的板塊。除此之外，內地劵商股也不容忽視。



昨晚看到中信証券（6030）公布購買廣州證券 100% 股權，收購合併活動對整個板塊應有正面影響。中金（3908）仍是筆者首選。另外，國泰君安（2611）及招商證券（6099）公布了良好的 12 月數據，銀河證券（6881）則是股價淨值比最低的中資劵商，均可留意。此外，人民幣若能持續造好，內航和紙業股也是可留意的板塊。內地消費股也會是減稅措施的受惠者。

2）國務院總理李克強 1 月 9 日在國務院常務會議，決定再推出一批針對小微企業的普惠性減稅措施。一是大幅放寬可享受企業所得稅優惠的小型微利企業標準，同時加大所得稅優惠力度，對小型微利企業年應納稅所得額不超過 100 萬元、100 萬元到 300 萬元的部分，分別減按 25%、50% 計入應納稅所得額，使稅負降至 5% 和 10%。調整後優惠政策將覆蓋 95% 以上的納稅企業，其中 98% 為民營企業。



二是對主要包括小微企業、個體工商戶和其他個人的小規模納稅人，將增值稅起徵點由月銷售額 3 萬元提高到 10 萬元。三是允許各省（區、市）政府對增值稅小規模納稅人，在 50% 幅度內減徵資源稅、城市維護建設稅、印花稅、城鎮土地使用稅、耕地佔用稅等地方稅種及教育費附加、地方教育附加。四是擴展投資初創科技型企業享受優惠政策的範圍，使投向這類企業的創投企業和天使投資個人有更多稅收優惠。



五是為彌補因大規模減稅降費形成的地方財力缺口，中央財政將加大對地方一般性轉移支付。上述減稅政策可追溯至今年 1 月 1 日，實施期限暫定三年，預計每年可再為小微企業減負約 2000 億元。

3）美股上日市況總結：美股三大指數週三繼續造好，當中道指收升 92 點或 0.39%，標指及納指則分別上升 0.41% 及 0.87%，美滙指數下跌至 95.2，十年期債息下跌至 2.712%。油組領袖沙特阿拉伯表示，本月的每日平均出口量將在 11 月的水平減少 80 萬桶，刺激紐約期油急漲逾 4% 至 52.16 美元。港股 ADR 上升 82 點，相當於恆指 26544 點水平。

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