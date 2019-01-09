三星獲利預警重擊晶片股 費半重挫台積電ADR承壓

週二 (8 日) 受到三星獲利預警消息影響，加劇市場對半導體類股前景的擔憂，費城半導體指數盤中一度重挫 1.69%。

繼蘋果罕見下修 2019 會計年度首季財測一週後，半導體巨擘三星電子兩年來首度發布獲利預警宣告去年第四季財報利潤狂降 29% 至 10.8 兆韓元 (96 億美元)，理由是晶片需求疲軟。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，三星獲利預警某種程度上證實了，蘋果處境並非單一特例，我們可能最終會陸續見到科技業更多令人失望的消息。

週二 (8 日) 受到三星獲利預警消息影響，費城半導體指數盤中一度重挫 1.69%，Nvidia (NVDA-US) 、台積電 ADR (TSM-US) 、應用材料 (AMAT-US) 和科林研發 (LRCX-US) 紛紛走跌。

Nvidia (NVDA-US) 最近在遊戲與自駕車領域方面皆有新品亮相，卻仍無法抵擋晶片股重挫壓力，該公司股價下滑超過 2%。

Nvidia 近日為全球數千萬計 PC 遊戲玩家推出最新一代 NVIDIA GeForce RTX 2060 顯示晶片，並為 2020 年的新自動駕駛汽車發展鋪路，推出了全球首款商用 Level 2 + 自動駕駛系統 DRIVE AutoPilot。

受到大摩週一 (7 日) 大砍目標價、以及蘋果下修財測的影響，晶圓代工廠台積電 ADR (TSM-US) 股價一度下滑超過 1%。

台積電 ADR (TSM-US) 週二盤中股價走勢圖。(圖：investing)

其他半導體類股中，應用材料 (AMAT-US) 和科林研發 (LRCX-US) 亦下跌 2%。

儘管華爾街投行紛紛給予光學檢測大廠科磊 KLA-Tencor 不錯的投資評級 (「優於大盤」)，KLA-Tencor 盤中仍一度重挫逾 2%。

在給客戶的一份報告中，證券行 Cowen 選擇了 KLA-Tencor 作為其投資首選，稱該公司記憶體內存價格下跌是相對可靠的，因為該公司更廣泛地接觸到像晶圓代工工廠和 NAND Flash 封測代工廠。

三星獲利預警某種程度上證實半導體景氣下滑。(圖：AFP)

高盛表示：「預計半導體企業將面臨充滿挑戰的一年，尤其是上半年。」

貿易和對經濟成長放緩的擔憂促使 2018 年底拋售潮，華爾街在 12 月出現了十年來最糟糕的月度表現，影響了獲利預測和股票估值，之後 S&P500 指數已上揚 9%，投資者正引頸期待即將出爐的財報季。

根據 Refinitiv IBES 的資料顯示，華爾街分析師目前預估，美股 S&P500 指數中的科技企業第四季財報獲利將增長 8.5%，遜於去年 10 月估計的 13.7%，而 S&P500 指數中，整體企業獲利預計將增長 14.8%。