三星獲利崩盤 大摩：晶片超級週期恐已結束

去年下半年以來，主要投資銀行就開始看跌半導體業，特別是儲存晶片。主要廠商第 4 季的財報，一步步「印證」這些看法。週二 (8 日)，全球最大的晶片與手機製造商三星，兩年來首度發布獲利預警，更坐實晶片業的窘境。

三星週二 (8 日) 公布 2018 年第四季財報初值顯示，2018 年第 4 季營業利潤為 10.8 兆韓元，較 2017 年同期大減 28.7%，自第 3 季 17.5 兆韓元的創紀錄高點下滑 38.5%。三星此舉，無疑宣布了近兩年全球儲存晶片旺季的結束。

Rosenblatt Securities 分析師 Hans Mosesmann 認為，半導體業的波動至少還將持續一季，這代表 2019 年第 1 季還會見到主要企業的財測下調。他表示，過去幾年許多半導體公司呈現兩位數的成長幅度，這不是正常的成長曲線，遲早要回到均值，即約 4-6% 的成長。如此一來，在 2019 年，半導體產業的銷售可能持平至下挫 5%。

今年多數時間料局勢不利

股價其實已經先反映了。全球 3 大記憶體晶片廠商—三星、SK 海力士與美光，在去年原本一直發表創紀錄的獲利成績，但近幾個月 3 家公司股價平均下挫了 23%，說明在約 2 年的快速擴張之後，除了股價之外，產業的下滑已經開始，並且可能持續到今年。

很明顯地，需求正在變弱。根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 的估計，2019 年雲端基礎設施的資本支出將增長 14%，低於去年的 28%。而 IC Insights 的數據顯示，三大巨頭去年的資本支出減少了 454 億美元。

摩根士丹利研究認為，從半導體周期歷史角度，市場通常經歷 4-8 季下行周期，然後再經歷 4-9 季的上行周期。鑑於 DRAM 合約價格已經在 2017 年 9 月見頂，摩根士丹利認為，本輪下行周期已經進行了一半。整體下行趨勢在未來的 2-3 季還將繼續持續，代表可能在 2019 年多數時間都處於不利的時段。

記憶體周期

需觀察潛在復甦跡象

對股票投資人來說，幸運的是，當前的股價已經處在相對低點。以市場領導者三星來說，其企業價值 (EV)，現在只是其利息、稅項、折舊和攤銷前預期獲利的 2.3 倍—接近至少 10 年來最低。

隨著儲存晶片業的下滑，這些股票恐怕還要疲軟上好幾個月，但對投資人來說，如果出現潛在復甦的跡象，就值得特別留意。因為周期性往往在潛在基本面之前觸底反彈，要是三星、美光或 SK 海力士決定在 DRAM 市場上減產，如同 OPEC 在石油市場上的做法，那有可能是刺激股價的因素出現。

台積電法說前夕，大摩也大砍目標價

台積電預計在 1 月 17 日舉行法說會，市場正聚焦台積電 Q1 的營運展望、2019 年全年資本支出計劃，但週一 (7 日) 摩根士丹利亦出手大砍台積電目標價至「1」字頭，自原先目標價新台幣每股 214 元 ，下修至每股 199 元，修正幅度達到 7%。

大摩在這份最新研報上表示，不只 iPhone 預測需求下調，估計今年 4G 智慧型手機晶片需求整體可能將下降 10%，同時考量 5G 晶片產量亦有限，故今年智慧型手機晶片市場的需求疲軟，將對台積電的中期成長帶來壓力，因此修正台積電的目標股價，但維持台積電評級。