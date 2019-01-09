無人車送菜上門！沃爾瑪試行網購雜貨自駕配送服務 

外電週二 (8 日) 報導，沃爾瑪 (Walmart) (WMT-US) 將與自動駕駛汽車初創公司 Udelv 在亞利桑那州共同試行自動駕駛車送貨計畫，利用自動駕駛的貨運車提供新鮮雜貨。

沃爾瑪與 Udelv 合作的網購雜貨配送自動駕駛車（圖：沃爾瑪官網）

先前沃爾瑪已宣布與福特 (F-US)、Alphabet 旗下的 Waymo 公司等合作自駕車送貨計畫。

該公司計劃在本財年結束時，在大約 100 個大城市地區提供網購雜貨配送服務，覆蓋美國 40％以上的家庭，並計畫 2019 年添加另外 800 家分店。

零售商投資網購雜貨配送服務

實體零售商受迫於亞馬遜的入侵，不得不想方設法提高網購銷售，因為電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 建立了實體便利商店，銷售鮮食並讓顧客選購穩定的架上商品，選購後稍晚配送，另外也開設了街邊提貨點，無論是線上還是實體消費者通殺。

亞馬遜的街邊鮮食提貨點 (圖：AFP)

此外，雜貨業諮詢集團 Brick Meets Click 的調查顯示，今年美國消費者網購雜貨的金額預計增加 15%，這將推動網購雜貨銷售額在整體銷售額中占比達 6.3%。

Brick Meets Click 調查指出，提供雜貨配送和提貨選擇的公司，其成長可望較高。零售業的網購銷售額今年將成長 25% 至 30%，到年底前約有 90% 美國家庭至少曾使用一次雜貨配送或提或服務。

其他也在嘗試網購雜貨配送服務領域的公司包括 Kroger、全食超市和 Albertsons。

沃爾瑪週二小升 0.7%，過去一年股價下跌 6.1%，道指同期下跌 5.9%。