美股盤中─ 道瓊上漲逾330點 而後縮小漲幅 貿易談判審慎樂觀

美國股市週二中場上漲，道瓊一度大漲逾 330 點，大型科技股漲勢領先。投資人對華盛頓與北京的貿易協定進展，審慎樂觀。

台北時間 00:12

道瓊工業平均指數上漲 139.37 點或 0.59% 至 23670.72。

Nasdaq 指數上漲 12.43 點或 0.13% 至 6835.90。

S&P 500 指數上漲 7.26 點或 0.28% 至 2556.95。

臉書，亞馬遜與 Google 母公司 Alphabet 股價均上漲，擴大 1 月的漲幅。蘋果股價亦上漲 0.5%。

12 月 24 日，科技股大幅反彈，至週一收盤，臉書大漲了 12.2%，亞馬遜漲幅達 24.7%。Alphabet 更上漲達 35%。

中美兩國官員持續進行協商，試圖解決貿易爭議。美國商務部長羅斯週一說，中美兩國可望達成協議，解決所有關鍵問題。

中國外交部先前曾說，北京有信心在 3 月截止期限之前，與華盛頓達成協議。

川普總統週二亦發布推文說，美中貿易談判進展順利。

分析師說，中美貿易情況會出現比原先預期更好的結果。中美權力鬥爭將會持續數年之久，但這兩個經濟體已見減緩，兩國政府都不希望政策引發全球經濟衰退。

但美國聯邦政府關門，持續使得股市受到壓力。川普定於週二晚間發表演說，預期焦點將在他的邊界圍牆對峙。此一僵局已造成部份政府部門關門。