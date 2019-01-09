美股盤後 – 美中貿易樂觀三大指數收高 三星「殞落」卻重擊費半

週二 (8 日) 受到美中貿易談判順利，蘋果和亞馬遜等科技股跑贏大盤激勵，美股三大指數全面走高，然而，晶片股因三星財測預警拖累，導致費半指數收跌 0.49 %。

週二 (8 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 256.10 點，或 1.09%，收 23787.45 點。

S&P 500 指數上漲 24.72 點，或 0.97%，收 2574.41 點。

那斯達克指數上漲 73.53 點，或 1.08%，收 6897.00 點。

費城半導體指數下跌 5.72 點，或 0.49 %，收 1160.52 點。

道瓊指數上漲約 257 點，自創下連續 3 個交易日收漲的紀錄。S&P 500 指數上漲 0.97%，因電信服務、資訊科技等板塊跑贏大市。蘋果和亞馬遜領漲之下，科技股為主的那斯達克指數攀升 1.1%。

尖牙股 (FAANG) 買氣回籠。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.9%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.66%；臉書 (FB-US) 上揚 3.26%；Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 分別收高 1.56% 與 0.88%。

蘋果執行長庫克週二接受媒體採訪時表示，蘋果的生態系統從未如此強大過，並對美中貿易談判傳來的即時消息感到樂觀滿意。

受到三星財測預警拖累，週二半導體類股承壓。Nvidia (NVDA-US) 下跌 2.49%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.13%；美光 (MU-US) 下跌 0.76%；科林研發 (LRCX-US) 下挫 1.69%。

考量到聯準會升息可能性降低，Jefferies 下調摩根大通股價評級後，銀行股下挫。摩根大通 (JPM-US) 下跌 0.19%、高盛 (GS-US) 下跌 0.37% 和美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.20%。

台積電 ADR (TSM-US) 週二下跌 0.82%。(圖：AFP)

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.82%；聯電 ADR (UMC-US) 持平；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.31%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 0.52%；友達 ADR (AUO-US) 上揚 3.02%。

企業消息方面，美中貿易樂觀情緒，亦帶動貿易敏感股開拓重工 (CAT-US) 和波音 (BA-US) 分別上漲 1.20% 與 3.80%。除了貿易因素外，強勁的第四季交付報告亦提振波音股價，波音表示，最新一季度共有 238 架商用飛機交付，優於預期的 235 架。

華爾街分析

貿易樂觀消息激勵週二美股大幅上漲。美國總統川普週二推文稱，美中貿易談判進展非常順利。外媒報導，美中貿易談判分歧縮小，針對購買美國商品、服務與中國進一步開放市場等議題取得重大進展，談判時間將加碼延長至週三 (9 日)。

美國總統川普週二推文稱，美中貿易談判進展非常順利。(圖：川普推特)

MRB Partners 策略師在一份研究報告中提到：「美中貿易形勢正朝著比先前預期更為有利的方向發展。美中貿易暫預料將持續多年，但兩國經濟目前都在放緩，雙方都沒有空間來實行引發全球衰退的政策。」

尖牙股 (FAANG) 今日表現亮眼，投資者繼上月大屠殺之後，積極逢低買進。自 12 月 24 日以來尖牙股已大幅上漲，例如：Netflix 飆漲近 37%、亞馬遜大漲 26.8%。

Informa Financial Intelligence 市場策略師 Ryan Nauman 表示：「我們對尖牙股持樂觀態度，因為投資者注意到他們是穩固的企業。科技股股價在去年年底過度拋售，加上貿易樂觀情緒帶動而走高。」

受到三星財測預警拖累，週二費半指數收跌。CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，三星獲利預警某種程度上證實了，蘋果處境並非單一特例，我們可能最終會陸續見到科技業更多令人失望的消息。

Opportunistic Trader 創辦人 Laurence Benedict 表示：「蘋果與三星的財測預警相當重要，因為這預示著半導體業利潤將進一步收窄，競爭將加劇，我們對此並不樂觀。」高盛亦表示：「預計半導體企業將面臨充滿挑戰的一年，尤其是上半年。」