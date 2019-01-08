〈台塑四寶業績發表〉產品價跌+工作天數減少 三寶看Q1營收將季減 台塑化拚轉盈

台塑四寶今 (8) 日公布去年第 4 季財報，受油價暴跌影響，利差空間縮減，台塑化更陷入近 4 年以來首度單季虧損，四寶獲利均較上季衰退。展望首季，受到農曆春節影響，工作天數減少，加上產品價格走跌，台塑、南亞與台化均預期，營收將較去年第 4 季衰退，台塑化則將力拚轉盈。

台塑

展望今年，台塑董事長林健男表示，台塑美國德州廠年產能 125 萬噸的乙烯、及 45 萬噸的 HDPE 廠，將於第 2 季或第 3 季投產，而 HDPE 廠全能生產後，每年可挹注台塑營收 4 億美元；中國方面，台塑積極進行去瓶頸工程；台灣則持續進行高雄仁武廠轉型計畫，包含複材中心、人工智慧研究中心等。

針對未來 3 年計畫，林健男指出，將穩定寧波廠原料丙烯供應，發揮垂直整合效益，並規劃從中東或台塑美國廠取得丙烷原料，在寧波興建年產能 65 萬噸的丙烷脫氫 (PDH) 廠，投資金額為 8 億美元，預計 2021 年 9 月完工。綠能產業方面，也將投入 8 億元在仁武廠，建置年產能 100 萬片 0.5MW(百萬瓦) 染敏電池產線，預計 2020 年底完工。

林健男指出，第 1 季適逢農曆春節，有 6 個廠安排歲修，開工率預估僅為 89%，略低於去年第 4 季的 92%，加上美中貿易戰帶來的不確定性，使客戶購料保守，仍維持上月看法，認為第 1 季營收將較去年第 4 季衰退。經調查，180 家客戶中約 8 成客戶看緩第 1 季訂單，雖然庫存不高，但購料意願仍保守，若 3 月美中貿易戰趨緩，75% 樂觀看待第 2 季訂單狀況。

林健男強調，石化榮景至今已持續 4 年，面對市場不確定性加大，全球經濟成長停頓，需要有充分準備與挑戰，將調整營運策略，除進行新建或去瓶頸投資案，也將全面推動 AI 應用，期盼在穩健中突破困境，未來 AI 應用如何提升營運效益，將是未來台塑提高競爭力的關鍵。去年台塑已完成 6 項 AI 專案項目，年效益達 2400 萬元，今年預計完成 103 項，預期年效益可達 1.7 億元。

南亞

南亞董事長吳嘉昭表示，1 月化工產品營收將受到市場需求減少、銷售下跌而衰退；電子材料可望因客戶庫存水位偏低，而有小幅成長；聚酯產品 1 月產銷恢復正常，預期營收會小幅成長，整體而言，1 月營收可能與去年 12 月持平。

展望第 1 季，吳嘉昭認為，去年第 4 季的市況變化，可能延續到本季，由於全球貿易成長下修，產品需求偏弱、價格走跌，而南亞屬於加工業，農曆春節期間加工業將有 10 天以上停工期，工作天數減少，營收將較去年第 4 季衰退。

台化

台化副董事長洪福源指出，1 月下旬起受到農曆春節假期影響，出貨動能將減緩，而目前產品價格仍低迷，在等待回溫中，預期 1 月營收將較去年 12 月小幅衰退，銷售量差預期將減少三分之一、銷售價差減少三分之二。第 1 季受到農曆春節影響，工作天數減少，預期營收也會減少。

目前產品價格看來處於谷底，不過，洪福源表示，期待市況能在第 1 季完成築底，以在農曆春節過後慢慢回溫，仍需觀察春節後買氣是否有所轉機，但包括美中貿易戰緩衝期將於 3 月結束、伊朗豁免到今年 4 月底、OPEC 減產協議與俄羅斯減產協定將在 6 月底重新談判，都是影響後市展望的變數。

台塑化

台塑化總經理曹明表示，由於第 1 季歐美煉油廠進行定檢，若需求持穩，成品油價格可望上升。而台塑化第 1 季除 3 月有定檢，使開工率降至 82% 左右外，第 1 季平均將維持 97% 的開動率，目前煉油事業仍在虧損邊緣，盼第 1 季能稍微獲利；烯烴方面，開工率預期將維持 100% 左右，盼油價能穩定上升，進而帶動獲利表現。

曹明指出，目前市場預期第 1 季布蘭特原油油價約在 58 美元、第 2 季 63 美元，第 3 季預估 65-68 美元，全年平均值可能落在 63 至 67 美元間。

此外，台塑化在美國路易斯安納州的一貫化投資案，已於 2017 年完成購地合約，原預計去年底通過環評，但預期將延後至今年 3 月後才可望通過，並開始動工，該投資案由台塑化主導、持股 57%，台化持股 30％、福懋 3％，南亞則以財務資金方式參與、注資持股約 10％，一期投資包括乙烯、丙烯及 HDPE、LLDPE 與 PP 廠。

除台塑外，台塑化也在製程上積極應用 AI 技術，曹明表示，目前有 17 個 AI 專案計畫進行中，盼能在原油與輕油採購的選擇上，採用 AI 來做更精確的評估。