野村：台股今年聚焦5G與電動車等族群

台股 2019 年持續震盪整理，野村投信表示，今年台股將延續去 (2018) 年貿易戰態勢，成長力道趨緩，指數持續區間整理，選股將聚焦價值面，以長線角度來看，較看好 5G、電動車、雲端與無人車等族群。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，台股去年上半年站上高點後，下半年受貿易戰消息面干擾下陷入盤整，市場對今年的擔憂也陸續反映在近期股價價格修正，但從企業獲利表現來看，多數企業仍有不錯表現，因此價值面具有一定吸引力。

從產業面來看，姚郁如說，目前半導體等相關產業因庫存量高，加上第 1 季是傳統淡季，因此仍需一段時間消化庫存，短期內難有突出的表現，不過投資人可趁著股價回檔整理之際逢低進場。

但從長期趨勢來看，野村投信點名看好，5G、電動車、雲端與無人車等族群，儘管股價可能受市場影響短線震盪，但在趨勢支撐下，長線回檔幅度較為有限。

此外，野村投信也看好手機等相關產業，包括三鏡頭以上規格手機新應用，在市場對鏡頭需求增加的帶動下，預估將讓許多相關廠商與公司受惠。

至於懸而未決的美中貿易戰，姚郁如指出，以目前談判進展來看，即美中達成協議停戰 90 天，也不代表市場能夠高枕無憂，從過去美、日貿易摩擦來看，雙方談判期長達十餘年，推估中美貿易談判極可能為持久戰。

但姚郁如也說，如果美中緊繃關係沒有進一步惡化，則對市場的影響可望逐漸降低，去年因為減稅政策關係，帶動美國企業獲利佳，經濟數據也表現亮眼，預估 2019 年全球經濟持續成長，但成長力道將呈趨緩態勢。

至於資金部分，市場普遍認為聯準會再升息兩次後，6 月以後將暫停升息，聯準會鴿派的態度將有助於紓緩市場對於流動性趨緊的疑慮，也有助於股市等風險性資產的表現。