〈台塑四寶業績發表〉油價跌+美中貿易戰影響 四寶去年Q4獲利季減逾9成 台塑化虧損

台塑四寶今 (8) 日公布去年第 4 季財報，四寶去年全年營收共達 1 兆 7388 億元，年增 16.3%，稅後純益共 2109.41 億元，年減 11.5%，其中，去年第 4 季單季受油價暴跌影響，純益季減逾 9 成。台化全年每股大賺 8.34 元，榮登每股純益王；台塑每股純益則以 7.78 元，寫下歷史次高成績；台塑化大受第 4 季國際油價急跌衝擊，第 4 季陷入近 4 年以來首度單季虧損，每股虧損 0.44 元。

台塑

台塑去年第 4 季合併營收 563.52 億元，季減 1.8%，創歷史同期次高成績；稅後純益 22.8 億元，季減 87.4%，每股稅後純益 0.36 元。去年全年營收 2303 億元，年增 11.4%，創新高；稅後純益 495 億元，年增 0.2%，創新高，每股純益 7.78 元，為歷史次高。

台塑指出，去年第 4 季由於全能生產，加上印度處於 PVC 需求旺季，使銷量增加，但受到美中貿易戰影響，且國際油價下跌，使石化產品價格走弱，因此營收季減 1.8%。獲利方面，因缺乏現金股利收入，加上認列台塑美國收入大幅減少，且認列台塑化虧損達 11.3 億元，使獲利表現較上季大幅衰退。

南亞

南亞去年第 4 季合併營收 776.96 億元，季減 10.4%；稅後純益 43.28 億元，每股純益 0.55 元。去年全年營收 3330.58 億元，年增 8.8%，創新高；稅後純益 527.43 億元，年減 3.3%，每股純益 6.65 元。

南亞指出，去年第 4 季受到美中貿易戰與國際原油價格下跌影響，各類產品營收減少。獲利方面，由於化工產品因油價快速滑落，獲利減少較多，雖有認列南亞科收益挹注 23.2 億元，但認列台塑化虧損達 9.6 億元，加上不如第 3 季有現金股利收入挹注，使獲利表現衰退。

台化

台化去年第 4 季合併營收 1015.71 億元，季減 5.6%；稅後純益 16.38 億元，季減 91.7%，每股稅後純益 0.44 元。去年全年營收 4078.6 億元，年增 13.8%，為歷史次高成績；稅後純益 486.42 億元，年減 10.6%，每股純益 8.34 元。

台化指出，第 4 季受美中貿易衝突影響，客戶對市況觀望購料保守，且市場供應寬鬆，售價較第 3 季下跌，使營收較上季衰退。獲利方面，由於油價急挫，市場反轉拉低成品售價，高價庫存成本需逐月去化，使營業利益驟減，加上業外收入較上季減少 136.4 億元，使獲利表現衰退。

台塑化

台塑化去年第 4 季合併營收 1920.23 億元，季減 4.5%；稅後虧損 41.8 億元，每股虧損 0.44 元，為近 4 年以來首度虧損。去年全年合併營收 7675.47 億元，年增 23%；稅後純益 600.56 億元，年減 25.1％，每股稅後純益 6.34 元。

台塑化指出，煉油事業營收受到國際原油價格下跌影響，季減 4.2%，烯烴事業營收雖然產能利用率較上季來得高，但因受到原料輕油價格下跌影響，產品平均售價大幅衰退，使營收季減 6.0%。

獲利方面，由於煉油事業受到國際油價第 4 季起急跌的衝擊，使當季產生收料時間差與庫存差損失，加上第 4 季油品價差較第 3 季縮小，使獲利大幅降低；烯烴事業第 4 季利差較第 3 季縮小，加上第 4 季輕油價格走勢向下，產生原料下跌時所致的收料與存貨損失，整體來說，第 4 季共認列 35.4 億元的存貨跌價損失。