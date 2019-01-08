〈工商界提建言〉談經濟紅利政策 林伯豐： 應先還國債或降低稅制

工商協進會理事長林伯豐今 (8) 日表示，政府取消對低薪族普發一次性的 1 萬元紅包是正確的，既然超收稅金，應先拿來還國債、或降低稅制以吸引投資，進而改善經商環境，若政府行有餘力，應多關注弱勢社會與社會福利建設，提供人民有尊嚴的生活環境。他並表示，對賴清德所帶領的內閣將總辭感到可惜，還是希望他能留任。

由於去年稅收超徵，政府近日擬對低薪族發放一次性紅包，引來各界批評聲浪，政策因此急轉彎，行政院今日重新提出新方案，擬將超收稅金用於促進經濟發展、照顧弱勢，及為非洲豬瘟預防預留經費。

對此，林伯豐今日出席工商協進會舉行的「公亮紀念講座」，會前受訪時表示，取消對低薪族普發一次性的 1 萬元紅包是正確的，政府有財政稅收增加，代表財政掌控適切，應該先拿來國債，且既然超收稅金，應適當降低稅制以吸引投資，才能改善經商環境，讓外資進駐、國內企業增加投資，帶動就業機會增加，也提升薪資水準，並培育人才。

林伯豐並說，若政府行有餘力，應該多關注弱勢社會與社會福利建設，他並以台北車站、高鐵站常有許多人借宿為例，呼籲政府提供有尊嚴的生活環境，才是正確的方向。

林伯豐強調，世界各國都在降稅，台灣稅制卻在增加，應該好好檢討，面對美中貿易戰、英國脫歐與許多歐洲國家債務問題，現在全球景氣與企業經營環境更嚴峻，政府應選擇對台灣有利的方向進行。

針對賴清德所帶領的內閣即將總辭，林伯豐表示，對賴院長總辭感到可惜，從政策延續性來看，還是希望賴院長能留任。