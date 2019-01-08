楊金龍：央行或可用數位科技和大數據 改善經濟分析品質

台灣央行總裁楊金龍在《銀行家》(The Banker) 雜誌中提到，全球經濟面臨新變局，隨著技術不斷進步和影子銀行的發展，不確定性無所不在，貨幣當局必須即時檢視範圍較廣的經濟指標，將來或可善用數位科技和大數據，以改善分析品質。

2019 年世界經濟論壇 (World Economic Forum) 將於 1 月 22 日至 25 日在瑞士 Davos 舉行，《銀行家》雜誌在 1 月的 Davos 特刊向楊金龍邀稿。

在此專稿中，楊金龍說明，2008 年全球金融危機後，全球決策者正面臨實質工資成長緩慢、所得分配不均惡化，以及生產力成長明顯減緩的挑戰。

新科技或將取代既有勞工，且改變就業結構，而菲利浦曲線平坦化使外界質疑其能否繼續作為貨幣政策的重要指引。

另一方面，影子銀行的崛起，削弱了傳統商業銀行於貨幣乘數創造過程中所扮演角色，人口老化則使消費對貨幣政策衝擊的反應變得更不敏感。

不僅如此，主要國家貨幣政策所創造的全球金融循環，對新興市場央行構成另一項嚴峻挑戰。

楊金龍提出，有許多研究顯示，先進經濟體的貨幣政策效果常透過資本移動等管道傳遞至全球其他地區，改變其他國家信用情勢，進而影響其貨幣政策的有效性。

在這些狀況下，央行須倚賴完善的貨幣政策風險管理，即時檢視範圍較廣的經濟指標，將來或可善用數位科技與大數據，改善分析品質。

同時，央行宜採定義更廣泛的物價穩定、管理式的浮動匯率制度及總體審慎措施，來妥善控制通膨和金融超載。

楊金龍也強調，央行應與時俱進調整對外溝通策略，並在快速變動市場中調整策略，以建立社會對央行的信賴，提高貨幣政策的效力。

《銀行家》雜誌於 1928 年創刊，是總部位於倫敦的英國《金融時報》(Financial Times) 集團轄下刊物，該雜誌月發行量近 3 萬冊，讀者遍布逾 180 國，每年針對全球前 1000 大銀行進行排名，是國際間極有份量的專業雜誌。