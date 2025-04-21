【Joe’s華爾街脈動】周報：關稅緊張局勢和鮑爾-川普之爭繼續證明防禦性佈局的合理性

Joe Lu 2025-04-21 08:14

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外國政府拋售美國國債引發美國聯準會可能干預的隱憂

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 19 日 美東時間

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一週市場觀點

因關稅不確定性和川普總統與美國聯準會主席鮑爾之間不斷升級的衝突，美國市場繼續經歷重大波動，為投資者創造了特別具有挑戰性的環境。儘管存在這些擔憂，主要指數本周收盤持平。

債券市場顯示出特別令人擔憂的跡象，上週的市場走勢表明，外國持有者，特別是中國和具潛在可能性的日本，可能正在減少他們對美國國債的持有量，以應對與美國之間的貿易緊張局勢。如果債券市場波動繼續升級，這可能會迫使美國聯準會進行干預，這將有利於所有金融資產。

關稅情況仍然變化不定，市場在有關潛在貿易協議的報導後短暫反彈，然後回到謹慎定位。川普總統暗示可能暫停關稅的言論提供了短暫的樂觀情緒，但未能產生持續動力。前所未有的波動反映了市場難以對這些政策變化的經濟影響方面進行定價。

川普總統與美國聯準會主席鮑爾之間不斷升級的衝突增加了另一層複雜性。川普最近在社交媒體上發帖稱「鮑爾的任期盡快結束 (Powell’s termination cannot come fast enough)」，這讓已經擔心貨幣政策獨立性的投資者感到震驚。鮑爾表示，鑑於政策的不確定性，他不急於降息，這進一步複雜化了金融格局。這種公開的爭吵造成了額外的不確定性，因為市場試圖預測潛在的政策轉變及其對通貨膨脹、成長和企業利潤的影響。

摘要：

由於關稅實施的不確定性以及鮑爾 - 川普政策衝突升級的情況下，市場持續劇烈波動

能源和房地產類股帶動股市週線上揚

黃金作為避險資產繼續保持強勁走勢

國債殖利率下降，各期限債券價格皆上漲

比特幣在政策不確定性中表現強勢 (全文未完)