12月CPI逾1年來首見負值 央行通膨防線安穩

主計總處今 (8) 日公布 12 月消費者物價指數 (CPI) 較去年同期下滑 0.05%，是 2017 年 11 月以來首見負值，儘管蛋類、乳類、香菸和醫療費用價格調漲，不過，多數商品下跌抵銷物價漲幅；就全年來看，2018 年 CPI 年增 1.35%，其中商品類漲 2.03%、服務類漲 0.92%，若扣除蔬菜水果，漲 1.56%，而核心 CPI 則漲 1.22%，距離央行 2% 通膨防線還有一大段距離。

圖：主計總處提供。

就 7 大類觀察，12 月以衣著類跌 1.17% 最多，主要是因部分冬季服飾售價較去年優惠，成衣價格下跌 1.65% 所致。

由於捷運車票、行動電話和行動通訊費分別下跌 9.68%、6.34% 和 5.96%，使交通和通訊類跌 1.02%。

而食物類跌 0.61%，主因蔬菜和水果分別下跌 26.04%、6.79%，惟蛋類受去年芬普尼事件比較基期較低影響，上漲 32.24%，而乳類漲 2.87%，均抵銷部分跌幅。

按商品性質別觀察，商品類跌 0.72%，其中非耐久性消費品 (含食物、和能源等) 跌 0.60%，半耐久性消費品跌 0.29%，耐久性消費品跌 1.41%；另服務類漲 0.59%，然而，消費者較有感的外食費，上漲 1.81%。

與主要鄰近國家 (地區) 相比，前 11 月我國 CPI 年漲 1.48%，新加坡漲 0.4%，日本漲 1.0%，南韓漲 1.6%，中國大陸漲 2.1%，香港漲 2.4%；去年全年我國漲 1.35%，南韓漲 1.5%。