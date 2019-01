群創新零售進軍美國市場 打造全系列顯示面板

台灣新零售與全球接軌, 提供串聯線上線下 (O2O) 軟硬體之新零售營運方案特別受到重視,外貿協會攜手群創 (3481) 暨其供應鏈,今 (8) 日登場全球最大消費電子展 (CES) 打造「智慧零售主題館」,吸引美國零售通路、電商通路買家高度興趣,群創總經理楊柱祥表示,中國與美國新零售轉型速度超乎預期,顯示屏商機潛力大,除了 23.1 吋長條屏之外,開發 50、60、90 公分全系列顯示面板。群創去年 8 月在台南打造的全家群科店,光一家店就用到 200 多個顯示器,導入自助結帳與 IoT 設備監控,並使用多種群創電子屏幕、電子看板、冰箱透明屏等,現已擴展到南台灣多家特色門市。



楊柱祥強調,獨家開發的 23.1 吋貨架條型顯示器,整合軟體、影像識別與大數據人流分析的平台載具,與全家合作的智慧科技店測試半年結果,證實精準行銷增加 60% 以上銷售額,降低店員勞務工作,可能做到及時銷售商機 (empower the frontline for customer service),將電子標籤與線上廣告做一創新整合。



受中美貿易戰衝擊,美國零售業不斷加碼黑色星期五特賣,亞馬遜的 Amazon Go 無人商店,還有 Amazon 4 Star 實體店,線上整合線下實體通路,透過品牌知名度的提升,刺激 O2O 零售業績,無獨有偶,Wal-Mart、Kmart、Target、Macy、s、IKEA 紛紛在今年市打造新零售實驗店。



群創從顯示面板到通路 (From Panel to Channel) 以面板技術實力 (hardware supplier) 整合新零售顯示器生態系(solution ecosystem),實現新零售趨勢,開發適用藥妝店、生鮮超市、量販、精品百貨、機場無人店等不同零售類型。