目標到期債券基金熱賣 規模暴增至1300億元 永豐銀攜手瀚亞投資搶市

2018 年全球股市驚濤駭浪，但是，目標到期債券基金在台熱賣，規模暴增至 1300 億元，著眼於市場的高不確定性，以及投資人對收益率的渴求，永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行和瀚亞投資攜手，推出瀚亞 3 至 6 年目標到期新興市場債券基金，預計 2019/1/16~1/31 期間登場募集。

2018 年資金大舉流出風險性資產，尤其債市投資人壓力不小，根據研究機構 EPFR 統計今年至 12/20，全球主要債券基金類型普遍淨流出，高收益債型成為提款機；相較之下，目標到期債券基金在台熱賣，規模暴增至 1300 億元。

瀚亞投資表示，目前持有傳統債券基金容易受到利率波動表現影響，反觀目標到期債券基金，具備持有到期還款、無須單一挑債及收益目標明確等 3 大優勢，將是 2019 年最能對抗升息與波動的標的。

債券投資進化 目標到期正夯

債券投資工具不斷進化，最常見是直接投資單一債券或債券基金，2016 年首度有目標到期債券基金登場，普遍與壽險保單結合，目前瀚亞則是推出「鎖利目標到期」新機制，直接於銀行通路銷售，投資門檻只要 3 萬新臺幣或等值外幣，整體投資成本也相對較低。

擬定基金經理人杜振宇表示，新型目標到期債券基金可以解決傳統同類型基金的缺點，包括等待期間需長達 4~6 年，若想提前出場，須支付 1~2% 贖回費用等。瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金主要投資新興美元債券，美元計價為主，收益目標確定、降低新興匯率風險，主權債比重高達六成，兼顧品質與收益率。

首創提前結算出場機制

杜振宇進一步說明，這次永豐銀行與瀚亞投資攜手的瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金，設有 3 次「提早結算機制」，當美元計價級別達到目標報酬率時，將自動啟動結算機制；也就是說，當基金屆滿 3 年時，若當月最後營業日總報酬率達 18%，以此類推，第 4 及 5 年總報酬達到 24% 及 30%，基金將自動買回；若達到提早鎖利結算出場，投資人可免除 2% 的贖回費用，投資成本相對有利。

杜振宇指出，目標到期債券基金相當適合升息環境，只要持有期間沒有發生違約情況，無論期初投入價格為何，債券到期回到票面價格，可減少價格波動風險，可以滿足現階段投資人需求。

新興美元債殖利率海嘯以來最高

再從債券殖利率或違約率來看，新興美元債經歷 2018 年劇烈修正後，目前正處於極佳的進場點，殖利率達 7% 達金融海嘯以來新高水位，另觀察過去 20 年指數表現，也未出連續兩年負報酬，建議投資人可逢低點布局。

進入 2019 年全球股債市依舊震盪不斷，如景氣持續放緩、蘋果財測下修及中美貿易戰談判重啟等事件，瀚亞投資認為，資金短線可能轉趨防禦或轉向提前鎖利的投資標的，觀察近期目標到期債券基金持續熱募，因具備可預期收益優勢，可望成為另類的資金避風港。

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)